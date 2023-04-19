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Экзамен для охотников

Экзамен для охотников

21 апреля в государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды состоится экзамен на знание требований охотничьего минимума для получения охотничьего билета.

На сайте ведомства сообщается, что при себе необходимо иметь следующие документы:

заявление (заполняется на месте);

ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

две цветные фотографии форматом 3х4;

медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикомании;
паспорт.

Экзаменационные вопросы включают в себя разделы по правилам охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, основам биологии и экологии диких животных, а также их природоохранному статусу на территории Приднестровья.

В первой части экзамена – тестовые здания из 20 вопросов с вариантами ответов.

Вторая часть – мультимедийная презентация из 15 слайдов: охотникам предстоит определить вид дикого животного. На следующем этапе экзаменуемому необходимо разделить эти виды по их природоохранным статусам на охотничьи и нежелательные, а также указать виды, внесённые в Красную книгу ПМР и находящиеся под охраной государства.

Результат экзамена считается положительным при правильном ответе экзаменуемого не менее чем на 16 из 20 тестовых вопросов и 12 из 15 слайдов мультимедийной презентации. При наличии более четырех ошибок экзамен будет не засчитан, а экзаменуемый сможет попытаться его сдать повторно.

Успешно сдавшим экзамен охотничий билет выдается в течение 10 дней после его прохождения.

Начало испытания в 10:00.

  • Сегодня, 09:36
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