медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикомании; паспорт.
Экзаменационные вопросы включают в себя разделы по правилам охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, основам биологии и экологии диких животных, а также их природоохранному статусу на территории Приднестровья.
В первой части экзамена – тестовые здания из 20 вопросов с вариантами ответов.
Вторая часть – мультимедийная презентация из 15 слайдов: охотникам предстоит определить вид дикого животного. На следующем этапе экзаменуемому необходимо разделить эти виды по их природоохранным статусам на охотничьи и нежелательные, а также указать виды, внесённые в Красную книгу ПМР и находящиеся под охраной государства.
Результат экзамена считается положительным при правильном ответе экзаменуемого не менее чем на 16 из 20 тестовых вопросов и 12 из 15 слайдов мультимедийной презентации. При наличии более четырех ошибок экзамен будет не засчитан, а экзаменуемый сможет попытаться его сдать повторно.
Успешно сдавшим экзамен охотничий билет выдается в течение 10 дней после его прохождения.