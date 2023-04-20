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Молдова не планирует запрещать импорт зерна из Украины

Молдова не планирует запрещать импорт зерна из Украины

Минсельхоз Молдовы не намерен приостанавливать импорт зерна и продовольствия из Украины, как решили Польша, Венгрия и Словакия.

В то же время молдавские аграрии требуют компенсаций и ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур в связи с обвалом цен на внутреннем рынке, пишет aif.md со ссылкой на europalibera.org

Ассоциация Forța fermierilor заявила, что временный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины тремя государствами-членами Европейского союза может привести к увеличению этого импорта в другие страны, в том числе в Молдову.

В организации утверждают, что обвал цен на зерновые и масличные культуры уже поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних сельхозпроизводителей, также пострадавших от прошлогодней засухи. Аграрии просят Минсельхоз подключиться к переговорам между странами Восточной Европы и Украиной, чтобы получить компенсацию от Евросоюза или временно ограничить этот импорт.

По словам госсекретаря Министерства сельского хозяйства Василе Шарбана, фермеры из пяти стран Восточной Европы (Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия) получат компенсацию за отказ от зерна из Украины, но Молдова не может воспользоваться такими выплатами, потому что она не является частью Европейского союза, передаёт mybusiness.md.

Венгрия и Словакия заблокировали импорт украинского зерна и продовольствия, а Польша – и транзит этих продуктов, в первую очередь для защиты своих рынков сбыта, но также ссылаясь на соображения продовольственной безопасности и низкое качество продуктов. И Украина, и Европейская комиссия раскритиковали эти односторонние решения. Республика Молдова не планирует таких мер.
  • Сегодня, 09:52
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