В Одессе могут закрыть все морские побережья и пляжи для отдыха с целью обеспечения безопасности местного населения, которое в прошлом году проигнорировало запрет властей купаться в акватории.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, в этом году повтора "танцев на костях" не будет, передает unian.net Хотя вопрос открытия прибрежных заведений, в том числе клубов, в летний сезон ещё обсуждается.
"Публичного доступа к пляжам Одессы не будет. Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, защитники должны получить определенный перечень услуг. Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - сказал Братчук
По его словам, разминирование черноморской акватории возможно только после окончательной победы Украины.
Жители прибрежных областей Украины вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга в эфире телемарафона Наталья Гуменюк, пишет zaodessu.com.ua
Гуменюк спросили, есть ли шанс, что летом жители Одесской и Херсонской областей смогут посещать пляжи.
«Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье — это курортная зона, скорее всего, это зона обороны», — сказала она.