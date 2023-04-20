Заседание Объединенной контрольной комиссии в Бендерах сегодня проходило достаточно сложно. Дело в том, что старшие военные начальники Молдовы, Приднестровья и России не могли прийти к консенсусу по поводу докладов о ситуации в Зоне безопасности за прошедшие две недели. Между тем эти доклады являются документами, в которых отражается очень важная информация, передаёт novostipmr.com
«Как вы понимаете, это и работа военных наблюдателей, постов, это взаимодействие с местными органами власти, правоохранительными органами», - рассказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги заседания.
По словам сопредседателя ОКК от Российской Федерации Александра Андреева, сложившаяся ситуация не могла не вызывать тревоги. «Если раньше случаи неподписания докладов были исключением, то последние несколько недель это постепенно становится правилом», - отметил российский дипломат, выступая на заседании ОКК.
Суть разногласий сводилась к тому, как должна отражаться в докладе информация из рапортов военных комендантов. Обсудив вопрос, делегации нашли устраивающий всех вариант. «Стороны продемонстрировали настрой на достижение результата. Все прошло достаточно конструктивно», - подвел итог Александр Андреев, комментируя для журналистов итоги заседания.
Как следует из подписанных и оглашенных на заседании докладов Объединенного военного командования, ситуация в Зоне безопасности является управляемой и контролируемой. Неподконтрольных сторонам вооруженных формирований, вновь появившихся подразделений, передвижения военной техники выявлено не было.
«Все составляющие, связанные с деятельностью воинских контингентов и военных наблюдателей, работают достаточно слаженно. По-прежнему есть взаимодействие с правоохранительными органами, достаточно упомянуть факт изъятия очередной гранаты на территории Республики Молдова, где участвовали сотрудники правоохранительных органов, военные наблюдатели, воины-саперы, что позволило обезвредить этот боеприпас», - подчеркнул Олег Беляков.
Делегация Республики Молдова обратила внимание ОКК на то, что одна из дипломатических миссий пожаловалась на остановку ее машины на миротворческом посту для проверки документов. «В соответствии с инструкцией посты Миротворческих сил вправе останавливать и досматривать транспортные средства на предмет перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных предметов, что они добросовестно выполняют в Зоне безопасности, - прокомментировал ситуацию Олег Беляков. – Есть определенные категории, которые проезжают через Зону безопасности в особом режиме. Это воины-миротворцы. На посту только устанавливается факт, что в машине действительно находятся миротворцы. Это дипломаты, которые следуют через пункты пропуска Миротворческих сил. У них проверяются только документы, удостоверяющие личность и принадлежность транспортных средств. Сами транспортные средства в этом случае досмотру не подлежат. В остальном же миротворческие посты, особенно в ночное время, проверяют транспортные средства достаточно плотно и в полном объеме. Никаких нарушений со стороны миротворцев в части проверки документов, в том числе и у дипломатических машин, нет».
Кроме того, делегация Республики Молдова распространила заявление, в котором обвинила российских миротворцев в односторонних действиях, не согласованных с ОКК. По мнению молдавской стороны, эти действия выразились в том, что бронетранспортеры российских миротворцев покидали территорию постов Совместных миротворческих сил.
«Надо четко понимать, что любая техника требует проверки, она должна быть пригодна к эксплуатации и готова к применению, - прокомментировал это заявление Олег Беляков. – Если старший поста решил убедиться, что техника находится в рабочем состоянии, то это находится в рамках действующих документов. Другое дело, что Объединенное военное командование должно определиться с порядком оповещения, чтобы мы владели этой информацией в полном объеме».
Приднестровская сторона, подчеркнул Олег Беляков, выступила за совместные действия на миротворческих постах:
«Чтобы мы провели тренировку личного состава, посмотрели, как наши миротворцы выполняют свои служебные обязанности, в том числе и проверили в рамках ОКК подготовку постов к несению службы в весенне-летний период». Ответа на свое предложение приднестровская делегация пока не получила, но рассчитывает, что этот вопрос будет решен положительно.
В ОКК сложилась практика, в соответствии с которой комиссия выезжала на посты и проверяла их работу, чтобы убедиться, что личный состав обеспечен всем необходимым, инфраструктура работоспособна в полном объеме и никаких препятствий к несению службы не существует