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Представители ОБСЕ посетили Тирасполь: что обсуждали

Представители ОБСЕ посетили Тирасполь: что обсуждали
фото: mid.gospmr

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Во встрече также приняла участие Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.

Открывая встречу, Виталий Игнатьев назвал востребованной международную медиацию, включая по линии ОБСЕ, для нормализации диалога между Приднестровьем и Молдовой. Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся вывести переговорный процесс из состояния стагнации и «сделать определённые шаги навстречу интересам людей», сообщает пресс-служба МИД ПМР

В ходе общения Министр поделился информацией в связи с предотвращенными террористическими актами, один из которых готовился против делегации ОБСЕ, констатировав необходимость «сделать всё, чтобы не допустить эскалации напряженности и дестабилизации обстановки в области безопасности».

В развитие дискуссии глава МИД ПМР указал на ряд негативных тенденций в молдо-приднестровских отношениях, связанных с отказом Молдовы от исполнения ранее взятых на себя обязательств и появлением новых проблем. Он обратил внимание на обострение ситуации в части свободы передвижения граждан ПМР и импорта в республику лекарственных препаратов и продуктов питания, а также на расширение репрессивного инструментария по уголовному преследованию приднестровцев путем внесения поправок в Уголовный кодекс РМ.

В этом контексте дипломаты обменялись мнениями относительно выдвинутых Приднестровьем и ОБСЕ инициатив, которые бы способствовали продвижению вперед в рамках молдо-приднестровского урегулирования. В частности, было обсуждено предложение Приднестровья, касающееся возможности организации выступлений представителей по политическим вопросам от ПМР и РМ на площадке ОБСЕ. Также были рассмотрены перспективы проведения ряда мероприятий по линии ОБСЕ, в том числе обозначенных Действующим Председателем Буяром Османи в ходе его встречи с Президентом ПМР 14 февраля с.г.

В рамках встречи Виталий Игнатьев особо подчеркнул, что любые попытки ревизии существующих механизмов диалога в текущих условиях являются опасными и контрпродуктивными.

«Наша задача сделать так, чтобы обеспечивались мир, безопасность и защита людей, чтобы переговорный процесс не был заложником субъективных подходов отдельных участников. Мы считаем, что неправильно создавать трудности или игнорировать механизмы «Постоянного совещания…» в формате «5 + 2» со ссылкой на какие-то причины и обстоятельства. Считаем, что этот механизм имеет очень важное значение и должен функционировать. Контакты и встречи – это всегда лучше, чем их отсутствие», – сказал дипломат в интервью журналистам по итогам общения с делегацией ОБСЕ.
  • Вчера, 20:03
  • DTV
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