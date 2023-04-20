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NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — это спутник США

NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — это спутник США
Иллюстрация: nasa.gov

Накануне, 19 апреля, поздно вечером американский космический аппарат RHESSI сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберта Маргетты, сообщает eadaily.com

«Выведенный из эксплуатации аппарат NASA RHESSI вошел в атмосферу Земли в районе пустыни Сахара в среду в 20:21 по времени восточного побережья США (03:21 мск 20 апреля), — указывается в заявлении. NASA ожидало, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты могут уцелеть при сходе с орбиты. На данный момент NASA не получало сообщений о том, что в результате схода аппарата был нанесен урон или кто-либо пострадал».

Сегодня ночью, а потом и в течение дня мировые СМИ обсуждают, что за странный объект возник над Киевом. Некоторые эксперты даже объявили, что это падение НЛО. Однако позднее начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это могло быть связано с вхождением в атмосферу американского спутника. Тем не менее, представитель NASA опроверг это предположение, заявив, что 19 апреля СШАа не входили в земную атмосферу.

До этого NASA объявило, что 19 апреля ожидается спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и корональными выбросами массы на Солнце. При этом ожидалось, что аппарат массой около 300 кг сгорит в атмосфере, и лишь некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли.

NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — это спутник США
Фото: YouTube Падение неизвестного объекта осветило вечернее небо Киева
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 76
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