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Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО

Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО
фото-коллаж point.md

Накануне вечером в эфире TVR министр обороны Анатолие Носатый заявил что Республика Молдова скоро получит систему противовоздушной обороны передает radiomoldova.md

"Через несколько недель РМ подпишет контракт на покупку системы противовоздушной обороны, а через несколько месяцев она должна прибыть в страну. Мы несем ответственность и должны знать, что происходит в нашем воздушном пространстве. Впервые за последние годы правительство решило инвестировать 0,55% валового внутреннего продукта в закупку вооружений и оборудования для национальной армии", - отметил министр обороны.

В этом контексте следует напомнить, что в 2023 году бюджет Национальной армии Республики Молдова увеличен на 68% по сравнению с прошлым годом и составляет около одного миллиарда семисот миллионов леев, что составляет 0,55% от валового внутреннего продукта страны.

Министр обороны Анатолие Носатый ранее заявил, что этого увеличения все равно недостаточно. По словам министра, для обеспечения изменений в национальной обороне потребуются финансовые ассигнования в размере 2% от ВВП.

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Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО

Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО

Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО

Ситуация с безопасностью в регионе, а также неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации в адрес Республики Молдова побудили власти вкладывать больше средств в оборону, пишет point.md

Через несколько месяцев у Республики Молдова будет система ПВО
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  • Вчера, 20:47
  • DTV
  • Просмотров: 78
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