Накануне вечером в эфире TVR министр обороны Анатолие Носатый заявил что Республика Молдова скоро получит систему противовоздушной обороны передает radiomoldova.md
"Через несколько недель РМ подпишет контракт на покупку системы противовоздушной обороны, а через несколько месяцев она должна прибыть в страну. Мы несем ответственность и должны знать, что происходит в нашем воздушном пространстве. Впервые за последние годы правительство решило инвестировать 0,55% валового внутреннего продукта в закупку вооружений и оборудования для национальной армии", - отметил министр обороны.
В этом контексте следует напомнить, что в 2023 году бюджет Национальной армии Республики Молдова увеличен на 68% по сравнению с прошлым годом и составляет около одного миллиарда семисот миллионов леев, что составляет 0,55% от валового внутреннего продукта страны.
Министр обороны Анатолие Носатый ранее заявил, что этого увеличения все равно недостаточно. По словам министра, для обеспечения изменений в национальной обороне потребуются финансовые ассигнования в размере 2% от ВВП.
Что пишут люди в комментариях к этой новости на point.md :
Ситуация с безопасностью в регионе, а также неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации в адрес Республики Молдова побудили власти вкладывать больше средств в оборону, пишет point.md