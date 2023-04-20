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Маск заявил о неизбежности дефолта в США

Маск заявил о неизбежности дефолта в США
фото: Susan Walsh

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в своем Twitter, что наступление дефолта в США является лишь вопросом времени, передаёт РБК

«Учитывая федеральные расходы, вопрос заключается не в том, наступит ли дефолт, а в том, когда это произойдет», — написал Маск, комментируя публикацию Белого дома с критикой республиканцев, выступающих против повышения потолка госдолга США.

Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным.

Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный сейчас на уровне $31,4 трлн — это максимальное значение за всю историю США. Предыдущую отметку $30 трлн госдолг США перешагнул в начале февраля. The New York Times тогда писала, что это произошло на несколько лет раньше, чем прогнозировалось из-за расходов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в том числе на пособия по безработице и поддержку малого бизнеса.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует палату представителей конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов. В отчете бюджетного управления конгресса говорится, что, если не принять меры по повышению или отмене лимита госдолга, правительство в июне—сентябре этого года не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики.

Дефицит бюджета США в этом году составит $1,4 трлн, прогнозируют в управлении конгресса, эта сумма примерно на $400 млрд больше показателей мая 2022 года. Кроме того, говорится в отчете, дефицит составит 5,3% ВВП и вырастет до 6,9% в 2033 году, что значительно выше 3,6% ВВП — среднего показателя за последние 50 лет. По оценкам управления, в 2033 году дефицит составит $2,7 трлн.

  • Вчера, 21:01
  • DTV
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