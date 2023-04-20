Рост теневых схем в сфере заказных пассажироперевозок негативно влияет не только на уровень доходов официально зарегистрированных организаций, осуществляющих данную деятельность, но и на экономику государства в целом. Сложившаяся проблематика препятствует формированию цивилизованного рынка транспортных услуг и развитию конкуренции, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
В настоящее время на территории республики одной из актуальных проблем, связанных с транспортной отраслью, является стабильное увеличение объема нелегальных перевозок пассажиров и багажа. Нелегальщики осуществляют свою деятельность без соответствующей лицензии, предпринимательского патента, пассажирского карнета и ряда других важных документов. Кроме того, данная категория перевозчиков умышленно скрывает получаемые доходы, а также в целях извлечения большей прибыли пренебрегают требованиями безопасности перевозок пассажиров и багажа.
Согласно представленным статистическим данным, в 2022 году перевозками пассажиров автомобильным транспортом с количеством посадочных мест не более пяти занималось 1,3 тыс. предпринимателей, не более восьми мест – 183 предпринимателя. При этом на нелегальные перевозки приходилось 50% от всего пассажирооборота. Из-за чего примерные потери бюджета от недопоступления лицензионных сборов составило порядка 6,3 млн рублей, налоговых сборов – 2,5 млн рублей.
В этой связи в целях обеспечения безопасности функционирования пассажирского автомобильного транспорта и реализации мер, направленных на исключение участия нелегальных перевозчиков, Правительством была разработана законодательная инициатива. Она предусматривает внесение изменений в порядок проведения проверок. Дело в том, что действующая редакция Закона не позволяет осуществлять эффективный контроль за транспортной деятельностью, поскольку режим госнадзора ограничен. Плановые мероприятия производятся раз в три года, неплановые – на основании жалоб.
Исполнительный орган госвласти предлагает организовать механизм проведения мероприятий по осуществлению госнадзора на предмет соблюдения транспортного законодательства при осуществлении соответствующих услуг. Постоянным сбором и анализом информации, связанной с пассажирскими перевозками, будет заниматься Государственная служба транспорта и надзора за транспортной деятельностью.
Контрольные мероприятия проводятся на основании акта Минэкономразвития, которым определяется цель проверки, состав группы с указанием руководителя, срока ее проведения, а также содержит задание. Проверяться будут автотранспортные средства, реальное количество перевозимых пассажиров, случаи провоза без заключения соответствующего договора, а также наличие разрешительных документов. Разработанные меры позволят выявить факты нарушения требований нормативно-правовых актов, стандартов и норм. При обнаружении нарушений предусматривается административная ответственность.
Представленный в ходе заседания Правительства механизм направлен на дальнейшее современное и качественное развитие заказных и таксомоторных пассажироперевозок. Что в свою очередь возможно только при эффективном надзоре со стороны контрольных органов, позволяющем максимально ограничить укрываемый доход от «теневых» и «серых» схем предоставления транспортных услуг.
Как отметил Председатель Правительства Александр Розенберг, борьба с нелегальными перевозчиками ведется на протяжении многих десятилетий, она началась с момента осуществления регулярных перевозок. Меры, которые предпринимались ранее имеют эффективность, но не прекращают эти правонарушения, не изолируют их. Премьер считает необходимым проработать вопрос введения таможенной пошлины на ввоз транспортных средств, имеющих семь и более пассажирских мест. Ставка должна устанавливаться в соответствии с целевым назначением автомобиля. Для таксомоторных перевозок – одна, для личного пользования – совершенно другая.
Далее законопроект будет рассматриваться на площадке Верховного Совета.