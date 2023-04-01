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В 2024 году ЕС запустит платную систему авторизации поездок в пространстве сообщества

В 2024 году ЕС запустит платную систему авторизации поездок в пространстве сообщества

В 2024 году ЕС запустит платную систему авторизации поездок в пространстве сообщества Начиная с 2024 года граждане 59 стран, получающие право безвизовых поездок в ЕС, включая Молдову, должны будут иметь разрешение ETIAS (Европейская система информации и разрешения на поездки), чтобы въехать в пространство Евросоюза, сообщает aif.md

Это новое требование, введенное ЕС для въезда в любую из стран Шенгенской зоны.

ETIAS – это онлайн-разрешение на поездку, а не виза, говорится в заявлении ЕС. Обладатель ETIAS сможет оставаться в любой из 30 европейских стран в течение 90 дней в любое время в течение 180 дней.

Для подачи заявления в ETIAS необходим паспорт, действительный более 3 месяцев, адрес электронной почты, заполнение онлайн-формы и оплата комиссии в размере 7 евро.

Существует только один официальный сайт ETIAS: [url=http://]europa.eu/etias. [/url]Форма заявки будет доступна на этом сайте после запуска системы.
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