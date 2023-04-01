Израильская компания, которая специализируется на производстве искусственного мяса, впервые в мире изготовила мясо рыбы при помощи 3D-принтера.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил производство и попробовал получившийся продукт. Он заявил, что скоро Израиль представит новые решения в области альтернативных белков, передает mir24
Stakeholder Foods производит мясную продукцию в лабораторных условиях, не прибегая к забою скота. На ее площадке имеются различные принтеры. По словам Нетаньяху, правительство помогает компаниям в данной области развивать свои технологии и продвигаться вперед.
«Сегодня мы ели рыбу, произведенную без рыбы, мясо, произведенное без коров. Это революция», – заявил он.
В прошлом году в Беларуси разработали технологию, которая может напечатать продукты из натуральных ингредиентов на 3D-принтере. А этой зимой в Барселоне представили первое в Европе 3D-печатное лекарство для детей -не горькие порошки или сироп, а самый настоящий жевательный мармелад.