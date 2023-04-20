Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus уведомил около 4 тыс. клиентов с российским паспортом о закрытии их счетов. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
«Bank of Cyprus уведомил 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС, о том, что их счета будут закрыты в соответствии с политикой принятия клиентов и соответствующей склонностью к риску», — сообщил банк. Представитель кредитной организации пояснил, что депозиты на счетах этих 4 тыс. клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии. Как следует из финансовой отчетности банка, общий объем клиентских депозитов по итогам прошлого года составил €19 млрд.
Как пояснил представитель банка, такое решение было принято после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановила членство России в группе. Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины». При этом, как говорилось в заявлении ФАТФ, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов группы. Еще одна причина закрытия счетов — добавление России в список не сотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций.
Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, сообщила юридическая компания Main Partner Trust, которая специализируется на юридических и финансовых услугах. Банк сообщил клиентам, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев после получения письма. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, а также «неправильный» тип ВНЖ (вида на жительство, например, F или визитер), указывали юристы. Это касается в том числе тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника». Кроме того, по информации компании, 20 апреля все клиенты Bank of Cyprus с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре.
Как объясняет Main Partner Trust, Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических и прочих услуг не только компаниям из России, но и физическим лицам, которые проживают на территории страны. «Банк Кипра обычно применяет самые жесткие правила первым, а за ним следуют его конкуренты Hellenic и Eurobank. Последние пока не отправляют подобные письма клиентам», — сказала РБК директор компании Алена Сахарова. Она напомнила, что все банки Кипра с прошлого года не открывают счетов клиентам без ВНЖ или паспортов ЕС.
Правительство Кипра уже призвало местные банки соблюдать санкции против России. Представитель правительства Константинос Летимбиотис сообщил, что кипрские власти не потерпят нарушения введенных ЕС ограничений, а президент Кипра Никос Христодулидис потребовал подготовить «дорожную карту» с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять.