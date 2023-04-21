Судебное дело может развиваться таким образом, что глава Еврокомиссии может быть лишена неприкосновенности, чтобы суд получил право изучить текстовые сообщения, которыми она обменивалась с генеральным директором Pfizer, пишет noi.md со ссылкой на antena3.
Председателя Еврокомиссии обвиняют в узурпации государственных функций, уничтожении документов, незаконном привлечении интересов и коррупции.
Иск, направленный против Урсулы фон дер Ляйен, недавно был подан Фредериком Балданом, официально аккредитованным лоббистом в учреждениях ЕС.
Он попросил бельгийский суд проверить, как была произведена покупка вакцины от COVID-19. Бельгийский суд сможет это решить, когда рассмотрит его жалобу в связи со снятием неприкосновенности с главы Еврокомиссии.
Суд также проверит ее личную корреспонденцию с генеральным директором Pfizer. Кроме того, бельгийский лоббист, потребовавший вмешательство суда, утверждает, что в результате шагов, предпринятых Урсулой фон дер Ляйен, финансовая система Бельгии пострадала, а доверие к представляемому ею учреждению снизилось.
Эти сообщения были предметом только административных расследований. До сих пор Европейская комиссия не сталкивалась с уголовным иском, строго направленным против Урсулы фон дер Ляйен, выдвинутым гражданином.
Бельгийский лоббист утверждает, что компания Pfizer была привилегированной. Это связано с тем, что, если внимательно рассмотреть случай Бельгии, можно констатировать, что существует около 40 миллионов доз вакцины, и из них более 28 миллионов были поставлены компанией Pfizer.
В этом контексте бельгийский лоббист требует, чтобы Урсула фон дер Ляйен была допрошена, и заявляет, что, если она откажется сделать эти сообщения доступными, то председатель Европейской комиссии пытается скрыть свои личные отношения с генеральным директором Pfizer, который будет означать конфликт интересов.
Напомним, как сообщал РБК в 2021 году газета The New York Times сообщила о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз вакцин. Журналисты просили Еврокомиссию обнародовать эти сообщения, но не добились успеха.
Иски против Еврокомиссии подавало и немецкое издание Bild, которое также требовало обнародовать документы, связанные с переговорами о закупке вакцин против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Газете удалось получить доступ к некоторым из них, но часть требований суд отклонил.
Урсула фон дер Ляйен заключила в ноябре 2021 года с фармацевтическими концернами сделки по покупке 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech, однако до сих пор не опубликованы все документы по контрактам. А ведь речь идет об огромной сумме - 71 миллиард евро.
Как сообщалось на сайте фармацевтической компании Pfizer, только в первом квартале 2021 года выручка составила $14,6 млрд, что на $4,5 млрд (45%) выше того же показателя за аналогичный период 2020-го. И это при том, что в ходе расследования выяснились многочисленные нарушения при испытании вакцины Pfizer от коронавируса - допускались фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Был зафиксировали необычный побочный эффект после приема вакцины Pfizer. Несколько случаев паралича Белла у одного и того же пациента после первой и второй прививки доказали связь между вакциной и параличом лицевого нерва, сообщал ранее bloknot.ru
Еще один скандал ввозник в Италии. Выяснилось, что муж главы Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен возглавляет проект по мРНК-вакцинам Университета Падуи. В нем принимали участие Pfizer, Astrazeneca, Biontech. Сам проект финансируется фондами ЕС.