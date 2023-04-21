Согласно докладу, с момента обретения независимости страна потеряла около двух миллионов граждан, сообщает radiomoldova.md
Власти Кишинева разработали ряд законодательных инициатив, направленных на укрепление демографической устойчивости страны. Республика Молдова подает красноречивый пример в принятии законодательных инициатив по укреплению демографической устойчивости, говорится в последнем докладе "Состояние мирового населения", подготовленном UNFPA.
Цель этой политики - помочь женщинам успешно совмещать работу, семейную жизнь и воспитание детей с целью сокращения гендерного неравенства, улучшения условий жизни и препятствования миграции.
Представитель UNFPA в РМ Нигина Абасзада заявила, что Фонд ООН в области народонаселения будет продолжать поддерживать молдавские власти в построении процветающего и инклюзивного общества, независимо от численности населения, путем укрепления демографической устойчивости страны, а не путем контроля численности населения.
В последнее время молдавские власти приняли новые законы, которые дают родителям больше возможностей. Они могут выбрать, получать ли ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение одного, двух или трех лет.
Кроме того, был продлен период, в течение которого можно претендовать на отпуск по уходу за ребенком, введена возможность для матери и отца делить отпуск по уходу до трехлетнего возраста и по очереди находиться с ребенком во время отпуска. В то же время родители могут запросить гибкий график работы по согласованию с работодателем.
Согласно отчету, с 1990 года по настоящее время население Республики Молдова сократилось с 4,5 млн до 2,6 млн человек.