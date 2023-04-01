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Видеозапись в качестве доказательства

Видеозапись в качестве доказательства

Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики предлагает дать возможность уполномоченным должностным лицам применять видеозаписи вместо привлечения к участию в процессуальных действиях понятых, сообщает newspmr.com

Соответствующие изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях поступили на рассмотрение в Верховный Совет ПМР.

В пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» отмечается, что сегодня должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении при проведении ряда процессуальных документов, направленных на обеспечение производства по делу об административном правонарушении, сталкиваются с необходимостью привлечения к этим действиям двух понятых, участие которых не всегда возможно обеспечить.

Поэтому целесообразно законодательно предоставить возможность применения видеозаписи вместо привлечения к участию в процессуальных действиях понятых.

«Представляется, что такой порядок позволит сократить время выполнения процессуальных действий без ущерба для обеспечения их законности», - подчеркивается в пояснении Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:54
  • DTV
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