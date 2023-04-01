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В Приднестровье планируют создать аналог «Яндекс.Еды»

В Приднестровье планируют создать аналог «Яндекс.Еды»

В Приднестровье планируют создать аналог российского онлайн-сервиса «Яндекс.Еда». Речь идёт о едином маркетплейсе, через который можно будет заказать доставку отечественных товаров. Такой проект разрабатывает Торгово-промышленная палата Приднестровья. Основной упор предполагается сделать на торговлю продуктами питания. Об этом рассказал вице-президент ТПП ПМР Владимир Исаев, сообщает novostipmr.com

«Мы планируем фокусироваться именно на интернет-торговле продуктами питания. Чтобы создать вал оборота для службы доставки, нужны товары, которые покупаются каждый день. Сейчас мало кто из молодежи хочет таскать по 5 кг картошки, гоняться за свежим молоком, ездить на рынок выбирать свежие овощи. Они уже все в смартфонах, и для них надо создавать такой сервис», - отметил вице-президент ТПП ПМР.

В случае успеха в последствии можно будет развивать торговлю через маркетплейс и непродовольственными товарами. При этом о полном копировании российского или западного приложения речи не идёт. Сервис должен будет учитывать особенности приднестровского рынка.

По мнению Исаева, идею создания такого сервиса будет поддержана производителями, ведь в случае его запуска появится дополнительный канал продаж. Впрочем, о конкретных сроках создания такой площадки говорить рано. Проект пока остаётся на уровне концепции.
  • Вчера, 20:35
  • DTV
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