В Приднестровье планируют создать аналог российского онлайн-сервиса «Яндекс.Еда». Речь идёт о едином маркетплейсе, через который можно будет заказать доставку отечественных товаров. Такой проект разрабатывает Торгово-промышленная палата Приднестровья. Основной упор предполагается сделать на торговлю продуктами питания. Об этом рассказал вице-президент ТПП ПМР Владимир Исаев, сообщает novostipmr.com
«Мы планируем фокусироваться именно на интернет-торговле продуктами питания. Чтобы создать вал оборота для службы доставки, нужны товары, которые покупаются каждый день. Сейчас мало кто из молодежи хочет таскать по 5 кг картошки, гоняться за свежим молоком, ездить на рынок выбирать свежие овощи. Они уже все в смартфонах, и для них надо создавать такой сервис», - отметил вице-президент ТПП ПМР.
В случае успеха в последствии можно будет развивать торговлю через маркетплейс и непродовольственными товарами. При этом о полном копировании российского или западного приложения речи не идёт. Сервис должен будет учитывать особенности приднестровского рынка.
По мнению Исаева, идею создания такого сервиса будет поддержана производителями, ведь в случае его запуска появится дополнительный канал продаж. Впрочем, о конкретных сроках создания такой площадки говорить рано. Проект пока остаётся на уровне концепции.