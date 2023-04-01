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В Бендерах действуют 20 народных дружин

В Бендерах действуют 20 народных дружин

В Бендерах действует 20 народных дружин от предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Общее число народных дружинников – почти полторы сотни человек, сообщает пресс-центр МВД ПМР

«Мне очень нравится принимать участие в работе милиции. Многому учишься у милиционеров. Когда ты следишь за порядком, то и сам создаёшь вокруг себя порядок. Понимаешь, что такое быть законопослушным гражданином», – поделился впечатлениями командир одной из народных дружин г. Бендеры Максим Оганян.

После трудовой смены он облачается в жилетку народного дружинника и встаёт в один ряд с правоохранителями. За активное участие в охране общественного порядка Максим в числе награждённых грамотой главы государственной администрации Бендер.

«Представители народных дружин привлекаются к участию в охране общественного порядка при проведении оперативно-профилактических операций, рейдовых мероприятий. С начала этого года у нас в городе проведены порядка десяти различных массовых мероприятий и празднеств. Это встреча и проводы Масленицы, памятная дата вывода войск из Афганистана, её отмечали у «Чёрного тюльпана», возложение цветов на Мемориале воинской Славы в День защитника Отечества и многие другие. Без участия дружинников не обошлось ни одно из них», – рассказал заместитель начальника городского штаба народных дружин Юрий Шарков.

Перед выходом в рейд или на охрану порядка гражданским приходится ощутить себя в качестве милиционеров. Подход серьёзный и ответственный. Обязательны подробный инструктаж, раздача ориентировок и доведение информации о криминальной обстановке в том или ином микрорайоне города.

Комментируя итоги общей работы милиции и штаба народной дружины за первый квартал 2023 года, начальник милиции общественной безопасности УВД г. Бендеры, он же начальник Бендерского городского штаба НД, Александр Карбун подчеркнул: «Помощь добровольных дружинников очевидна. Они очень часто выступают свидетелями противоправных деяний, поняты́ми в следственных экспериментах и при составлении административных протоколов. Милиционеру очень важно не терять времени, а когда под рукой есть дружинники, эффективность работы увеличивается в разы. Можно твёрдо говорить: народная дружина в действии».

За три прошедших месяца 2023 года в опорные пункты охраны порядка дружинники доставили 85 правонарушителей, приняли участие более чем в 50 рейдовых мероприятиях, стали поняты́ми при составлении почти 150 административных протоколов, помогли задержать двух человек, находившихся в официальном розыске.

За первый квартал 2023 года лучшей признана народная дружина Бендерского машиностроительного завода. Переходящий вымпел ей вручён по праву.

Неравнодушные граждане, содействующие сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении правопорядка, способствуют снижению уровня преступности в городе. Они помогают сохранить безопасность людям в общественных местах, нередко ограждают от преступных посягательств родных, соседей во дворах и на улицах.

Стать дружинником просто. Достаточно по месту работы или учёбы записаться в народную дружину. А если таковой в организации или на предприятии нет, можно подать заявку в городской штаб народных дружин по телефону 0 (552) 2-76-50.

Претенденты проходят подготовку в соответствии с законом и инструкцией «О порядке подбора кандидатов в народные дружинники и принятия их в состав НД и общественных объединений правоохранительной направленности».
  • Вчера, 20:45
  • DTV
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