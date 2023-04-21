Все рейсы Air Moldova, запланированные с 21 по 25 апреля нынешнего года, отменяются, соответствующее сообщение распространила авиакомпания 21 апреля, передаёт sputniknews.ru
"Уважаемые пассажиры, с сожалением вынуждены прекратить выполнение рейсов в период с 21 по 25 апреля 2023 года в связи с отсутствием финансовых средств, необходимых для деятельности компании", – отмечается в сообщении.
В Air Moldova с сожалением отмечают, что все усилия и действия, предпринятые командой для управления ситуацией, в которой находится компания, на данный момент не дали результатов.
"Все пассажиры получат возврат денег за билеты на отмененные рейсы", – отмечается в сообщении.
Air Moldova приносит извинения "за то, что не смогла выполнить свои обязательства в этот критический период" и отмечает, что в сфере гражданской авиации Молдовы создалась беспрецедентная ситуация.
В пятницу авиакомпания отменила 7 рейсов: в Стамбул, Болонью, Рим, Милан, а также из Стамбула, Болоньи и Баку. Ранее сообщалось о блокировке счетов компании. Сотрудники составили петицию, в которой проинформировали о создавшемся критическом положении, попросили власти вмешаться и не допустить банкротства компании.
обновлено 21 : 45
Как сообщает newsmaker.md спикер парламента Игорь Гросу прокомментировал ситуацию с авиакомпанией Air Moldova, которая объявила об отмене всех рейсов, вплоть до 25 апреля. Спикер утверждает, что Air Moldova находится под контролем беглого депутата Иланом Шором, приговоренного в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о «Банковском мошенничестве».
«Air Moldova контролирует Илан Шор. Это его компания. И слово «Молдова» в ней лишнее. Есть только воздух и огромные долги, созданные намеренно таким способом управления […] Думаю, это бородатая (давние) проблема, которая началась очень давно. Они долго копились, и вот — дошли до критической точки», — заявил Игорь Гросу в программе «Punctul pe AZi» на TVR Moldova.
Спикер парламента также рассказал, что обратился в прокуратуру и Орган гражданской авиации (ОГА) с просьбой расследовать причины, приведшие к накоплению долгов в авиакомпании Air Moldova.
«Надо понять, как они распоряжались средствами. Куда их направляли, использовали ли для чего-то еще, кроме полетов? Прокуратура и ОГА должны выяснить, на что шли ресурсы авиакомпании», — уточнил Гросу.