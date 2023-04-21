Группа экспертов мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации швейцарской компании «SGS» посетила завод для проведения аудита в области экологического менеджмента работы завода. В результате эксперты SGS подтвердили, что производство соответствует требованиям международных стандартов, в результате чего ММЗ был ресертифицирован по стандарту ИСО 14001:2015 «Экологический менеджмент» и получил сертификат сроком действия - до 2026 года, сообщает point.md со ссылкой на aommz.com
Генеральный директор ОАО «Молдавский металлургический завод, Корнев Сергей Валентинович, отметил, что «завод, как один из флагманов промышленности региона, не стоит в стороне от заботы об окружающей среде, от мероприятий, направленных на дальнейшее сокращение воздействия на природу. Сегодня завод соответствует самым высоким стандартам природоохранного законодательства региона и международным нормам. Мы вкладываем немалые средства для соответствия этим нормам «завтра», ориентируясь на лучшие мировые достижения».
Для достижения самых высоких международных экологических стандартов на заводе была принята долгосрочная экологическая программа, общая сумма мероприятий которой составляет около 30 млн долларов США, согласно которой на сегодня уже реализованы инвестиции на сумму около 5 млн долларов США.
Одними из главных аргументов эффективности данных инвестиций являются мнения независимых региональных и международных экспертов. Только в 2022 году различными зарубежными сертифицирующими органами на заводе было проведено 12 внешних аудитов на соответствие готовой продукции ММЗ мировым стандартам, в результате которых получен двадцать один сертификат соответствия.