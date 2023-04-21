В Приднестровье менее 5% товаров не прошли фитосанитарную и ветеринарно-санитарную экспертизу в прошлом году. Такие данные были озвучены на площадке Правительства при рассмотрении итогов деятельности госучреждения «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия».
В ходе совещания были приведены статистические данные о количестве проведённых ветеринарно-санитарных и фитосанитарных исследований. Так, в прошлом году специалистами центра было проверено более 80 тысяч туш мяса, сделано 27,4 тысячи проб мясных продуктов, 128 тысяч проб молочной продукции, 1,8 тысячи проб живой рыбы, 6,5 тысяч проб рыбных продуктов, 5 тысяч проб куриных яиц и 115 тысяч проб продукции растительного происхождения. При этом общий объем товаров, не соответствующих ГОСТу и не допущенных к реализации, не превышает 5%, отмечает пресс-служба Правительства ПМР.
При проведении микробиологических исследований импортируемой пищевой продукции возбудителей токсикоинфекций выявлено не было. Количество выданных разрешений ВСР составило более 4 тысяч, ИКР – 6,6 тысячи, ФСС – 3 сертификата.
Наблюдались нарушения требований законодательства, касающиеся ввоза грузов. Их зафиксировали в 120 случаях. Также были обнаружены 13 фактов карантинных организмов, среди них – амброзия полыннолистная, повилика полевая, западный цветочный трипс и белая ржавчина.
Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия намерен закупить новое оборудование. Обновление материально-технической базы госучреждения обсудили на совещании на площадке Правительства Приднестровья. В текущем году в центре планируют приобрести хроматограф. Данный прибор необходим для проведения анализов смесей веществ.
В ходе совещания председатель Правительства Александр Розенберг нацелил руководство организации при формировании направлений затрат ориентироваться на безопасность и экономику государства в целом.
Премьер считает, что расширить спектр оказываемых услуг нужно в части проведения ультразвуковых исследований на свинофермах. Данная услуга будет пользоваться популярностью среди производителей.
«Исходим из того, что закупка этого оборудования в первую очередь должна быть направлена на исполнение требований ветеринарных и фитосанитарных норм», – констатировал Александр Розенберг.
«Еще один момент – корреляция с точки зрения появления новых болезней. Болезни прогрессируют, соответственно, для их выявления нужны новые инструменты. Это тоже один из аргументов», - добавил глава Правительства.