Республика Молдова собирается закупить в Болгарии около 3 000 противоградовых ракет дальнего действия, но после того, как они пройдут испытания. Правительство выделило на эти цели 20 миллионов леев.
В настоящее время страна располагает 7 000 противоградовых ракет. Об этом сообщил заместитель директора Противоградовой службы Василий Агение, передает radiomoldova.md
"Сезон только начался, он продлится до 30 сентября. У нас есть время, все снаряды распределены, это не проблема. У нас уже есть 7 000 противоградовых ракет, которые распределены, нам хватит на весь сезон, и еще останется на следующий год. Мы берем ракеты заранее с запасом, потому что срок хранения - 3 года.
Сейчас, в этом году, мы заключаем еще один контракт с Болгарией. И сейчас директор Противоградовой службы едет в Болгарию, чтобы протестировать эти устройства, потому что мы не можем их купить, пока не будет проведено тестирование", - сказал Василе Агение.
Он также отметил, что из-за военных действий в Украине Кишинев расторг контракт с Москвой.
В Республике Молдова насчитывается 132 площадки для запуска противоградовых ракет. Они расположены в 24 районах страны.