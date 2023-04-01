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Охрана общественного порядка в дни поминовения усопших

Охрана общественного порядка в дни поминовения усопших

С 22 по 24 апреля в территориальных ОВД республики на дежурство заступят усиленные следственно-оперативные группы.

Охрану общественного порядка на кладбищах обеспечат наряды милиции. Сотрудники ГАИ будут регулировать дорожное движение на прилегающих территориях.

В Тирасполе 23 и 24 апреля по кладбищу «Новое» будет организовано одностороннее движение транспорта по межквартальным проездам с выездом на центральную дорогу кладбища и последующим выездом через ж/д переезд в сторону трассы Тирасполь – Бендеры (ресторан «Фоишор»). На этом участке дороги будет установлено одностороннее движение, сообщает МВД ПМР.
  • Сегодня, 13:40
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