С 22 по 24 апреля в территориальных ОВД республики на дежурство заступят усиленные следственно-оперативные группы.
Охрану общественного порядка на кладбищах обеспечат наряды милиции. Сотрудники ГАИ будут регулировать дорожное движение на прилегающих территориях.
В Тирасполе 23 и 24 апреля по кладбищу «Новое» будет организовано одностороннее движение транспорта по межквартальным проездам с выездом на центральную дорогу кладбища и последующим выездом через ж/д переезд в сторону трассы Тирасполь – Бендеры (ресторан «Фоишор»). На этом участке дороги будет установлено одностороннее движение, сообщает МВД ПМР.