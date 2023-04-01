На площадке Правительства под председательством Александра Розенберга состоялось рабочее совещание с представителями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Говорили о правилах осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и мяса, а также о результатах деятельности за 2022 год и перспективах развития госучреждения «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия». Ключевые показатели представил директор организации Олег Карпинский.
На территории республики осуществляется эффективный контроль продуктов, реализуемых с прилавков торговых точек. Это касается как отечественного товара, так и импортной продукции. В последнее время количество жалоб о ненадлежащем состоянии пищевых продуктов и их несоответствии ветсанитарным требованиям уменьшилось. Этого удалось добиться благодаря эффективной работе Центра. В результате проводимых исследований к реализации и ввозу в республику не допускается недоброкачественная продукция.
Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия включает в себя семь филиалов, расположенных в городах и районах Приднестровья. В его состав также входит лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, 19 подразделений которой имеются на внутренних рынках, передает пресс-служба Правительства.
За отчетной период было проведено большое число ветеринарно-санитарных экспертиз. Приведены статистические данные о количестве исследований: мясо – 81 тыс. туш, мясных продуктов – 27,4 тыс. проб, молочной продукции – 128 тыс. проб, живой рыбы – 1,8 тыс. проб, рыбных продуктов – 6,5 тыс. проб, яиц куриных – 5 тыс. проб и продукции растительного происхождения – 115 тыс. проб. При этом общий объем товаров, не соответствующих ГОСТ и не допущенных к реализации, не превышает 5%.
Говоря о контроле ввозимых в республику товаров, руководитель ветсанитарного учреждения отметил, что при проведении микробиологических исследований импортируемой пищевой продукции возбудителей токсикоинфекций не было выявлено. Количество выданных разрешений ВСР составило более 4 тыс., ИКР – 6,6 тыс, ФСС – 3 сертификата. Кроме того, наблюдались и нарушения требований законодательства, касающихся ввоза грузов. Их зафиксировали в 120 случаях. Также обнаружены 13 фактов карантинных организмов, среди них – амброзия полыннолистная, повилика полевая, западный цветочный трипс и белая ржавчина.
Докладчик подробно остановился на процедуре осуществления контроля на таможенных пунктах пропуска и порядке выдачи разрешения на ввоз товаров. Согласие на импорт выдается только в том случае, если завозимая продукция имеет соответствующие документы – сертификаты качества, и при ее осмотре ветеринарным специалистом не было обнаружено нарушений. Если есть несоответствия, то продукция сортируется и делается акт отбора проб. Взятые образцы направляются в лабораторию. После проведения всех анализов лаборатория дает заключение – протокол испытания, и только потом выдается ветеринарный документ. Аналогичная процедура действует и в сопредельных государствах.
Особое внимание в ходе встречи уделили вопросу обновления материально-технической базы, в частности, закупке современного лабораторного оборудования. Это позволит расширить спектр исследований в области пищевой безопасности республики. В текущем году организация планирует приобрести хроматограф.
Председатель Правительства нацелил руководство организации при формировании направлений затрат ориентироваться на безопасность и экономику государства в целом. Премьер считает, что расширить спектр оказываемых услуг нужно в части проведения ультразвуковых исследований на свинофермах. Данная услуга будет пользоваться популярностью среди производителей.
«Исходим из того, что закупка этого оборудования в первую очередь должна быть направлена на исполнение требований ветеринарных и фитосанитарных норм», – констатировал Александр Розенберг и добавил. – Еще один момент – корреляция с точки зрения появления новых болезней. Болезни прогрессируют, соответственно, для их выявления нужны новые инструменты – это тоже один из аргументов».