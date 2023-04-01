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С начала года налоговики провели более 1 370 проверок

С начала года налоговики провели более 1 370 проверок

С начала года налоговые инспекции провели более 1 370 проверок, из них 161– плановые, 1253– внеплановые.

Кроме того, 4 418 налогоплательщиков проверили на наличие документа о занятии предпринимательской деятельностью по специальным налоговым режимам.

По данным налоговых органов, ещё 3 502 проверки провели среди индивидуальных предпринимателей и фирм, в ходе которых выяснялось, выдают ли они чеки своим клиентам. Также был осуществлен камеральный контроль в отношении отчётности 10,6 тысяч налогоплательщиков – юридических и физических лиц.
В тех случаях, где были найдены нарушения, применялись соответствующие меры ответственности.

Больше информации во вкладке «Информация о результатах проверок».
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