С начала года налоговые инспекции провели более 1 370 проверок, из них 161– плановые, 1253– внеплановые.
Кроме того, 4 418 налогоплательщиков проверили на наличие документа о занятии предпринимательской деятельностью по специальным налоговым режимам.
По данным налоговых органов, ещё 3 502 проверки провели среди индивидуальных предпринимателей и фирм, в ходе которых выяснялось, выдают ли они чеки своим клиентам. Также был осуществлен камеральный контроль в отношении отчётности 10,6 тысяч налогоплательщиков – юридических и физических лиц. В тех случаях, где были найдены нарушения, применялись соответствующие меры ответственности.