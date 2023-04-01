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ДТП на трассе Чобручи – Глиное

ДТП на трассе Чобручи – Глиное

Авария произошла 22 апреля около 12:30. За рулём «Хонды» находилась 50-летняя женщина.

Со слов очевидцев, машина направлялась в сторону села Глиное. В какой-то момент «Хонду» развернуло, после чего она выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, прибывшие на место ДТП спасатели вместе с работниками скорой помощи извлекли женщину из автомобиля. В машине она была одна. С переломом ключицы и ушибом мягких тканей лица автоледи доставили в Слободзейскую ЦРБ.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства и причины аварии. Очевидцев ДТП просят позвонить по номеру 102.
  • Вчера, 13:38
  • DTV
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