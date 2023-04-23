Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare.
"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с (Россией. — Прим. ред.), а VPN — из Москвы. - сказала она, "подтверждая" версию с обвинениями в свой адрес. "Так что сенат предал". - заявила она с сарказмом в ответ на заявление одного коллеги по сенату. "Да? Слава Москве", — заявила она в ответ на обвинения одного из депутатов.
Видео выступления Шошоакэ разошлось в сети, передает ria.ru.
Политик представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. Она также зарегистрировала в сенате проект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части территорий постсоветской республики.
В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных делреспублики из-за своей инициативы.