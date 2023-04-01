37 стран уже подтвердили свое участие в Европейском саммите, который состоится 1 июня в Республике Молдова. Между тем, на трассе Кишинев – Новые Анены не покладая рук трудятся десятки рабочих.
Полным ходом идет работа и в селе Бульбоака, где, как сообщается, состоится встреча, на которой ожидаются лидеры 47 стран. На следующей неделе власти официально объявят, состоится ли саммит в местном замке и соответствуют ли условия для проведения мероприятия такого масштаба, сообщает noi.md ссылаясь на Tvr Moldova.
Лидеры 37 стран к настоящему времени подтвердили свое присутствие на втором заседании Европейского политического сообщества, которое состоится в Республике Молдова.
«Приглашены 47 глав государств и правительств, а также председатели Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента. На данный момент у нас есть 37 подтверждений, и мы приближаемся к большему количеству по мере приближения к дате саммита. Место проведения саммита будет объявлено на следующей неделе», - сказала Ольга Рошка, советник президента Республики Молдова.
Тем временем в селе Бульбоака, где пройдет историческое событие, подготовка идет полным ходом. Железнодорожный вокзал также модернизируется. На эти работы правительство выделило четыре миллиона леев.
«Погода на улице влияет на ход работ, но в любом случае мы будем соблюдать график, мы все закончим вовремя. Сейчас ведутся работы по ремонту как самого вокзала, так и прилегающей территории, подъездных путей. На Кишиневском вокзале еще будут проводиться работы по благоустройству, потому что он в неплохом состоянии, отремонтируем указатели, подъезды...», - сообщил Дмитрий Прохницкий, руководитель коммерческой службы госпредприятия «Железная дорога Молдовы».
«Правительство также выделило районным властям 780 тысяч леев на ремонт пятикилометрового участка местной дороги. Работы идут полным ходом, даже в дождь. Несколько киосков в селе также будут эвакуированы, а местных жителей призвали навести порядок вокруг домовладений», - сказал Даниела Данилова, журналист TVR MOLDOVA.
ИОН БЕРЗОЙ, примар села Бульбоака, Новые Анены: «Уже эвакуированы два киоска, люди сами эвакуировали. У одного человека, который сейчас находится за пределами страны, есть киоск, но мы связались с ним в соцсетях, и он разрешил нам временно, во время Саммита, его эвакуировать. Все домовладельцы были уведомлены о необходимости наведения порядка на территории своих домовладений».
Всего на инфраструктурные работы, предназначенные для организации Европейского саммита, правительство выделило 6,5 млн леев. Деньги также пойдут на обустройство парковки возле замка Мими в Бульбоаке. Напоминаем, что второе заседание Европейского политического сообщества состоится 1 июня.