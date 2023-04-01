В Бендерах очевидцы сообщили правоохранителям, что в открытом окне третьего этажа одной из многоэтажек на ул. Одесской – двое маленьких детей.
В открытом окне третьего этажа одной из многоэтажек на ул. Одесской – двое маленьких детей. Такое сообщение поступило в УВД г. Бендеры в субботу, 22 апреля, примерно в час дня. Звонили неравнодушные очевидцы.
Через две минуты сотрудники аварийно-спасательного подразделения были на месте. Четырёхлетний мальчик, высунувшись через порванную сетку в деревянной раме, с любопытством наблюдал за происходящим внизу. Рядом находился младший братишка, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Поддерживая постоянно контакт с малышами, специалисты АСП поднялись по трёхколенной лестнице к квартире, вошли через окно в помещение, сняли детей с подоконника и открыли изнутри двери сотрудникам УВД г. Бендеры.
Взрослых дома не было. Только мальчики двух и четырёх лет.
Инспекторы по делам несовершеннолетних дозвонились маме. Она уже с тяжёлыми сумками подходила к дому.
Женщина пояснила: воспитывает детей сама, оставлять их не с кем, уложила обоих спать, вышла ненадолго за продуктами, о мерах безопасности знает – перед уходом перепроверила, чтобы окна были закрыты.
Как выяснилось, старший сын проснулся, ему стало скучно, разбудил брата, сумел открыть окно и помог младшему взобраться на подоконник. Так, разглядывая людей, они коротали время. К счастью, благодаря неравнодушным гражданам и быстро прибывшим на место сотрудникам МВД, всё закончилось благополучно.
Правоохранители в очередной раз напоминают: оставлять детей без присмотра опасно!