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Граждане Молдовы богаче жителей почти всех стран Африки

Граждане Молдовы богаче жителей почти всех стран Африки

Молдова находится на 40 месте в списке 123 самых бедных стран мира по версии аналитического издания Visual Capitalist.

За основу расчетов был взят такой показатель, как ВВП на душу населения в 2022 году. В Молдове он составлял $5 744. Для сравнения, - номинальный мировой ВВП на душу населения в прошлом году был $13 400. Ожидается, что он вырастет до $13 920 в 2023 году, пишет kp.md.

Замыкает список Бурунди, страна с населением 13 млн человек, а ВВП на душу населения – всего $308. Это в 415 раз меньше, чем в возглавляющем список самых богатых стран мира Люксембурге.

Вслед за Бурунди самые низкие ВВП на душу населения зарегистрированы в Сьерра-Леоне и Малави, также в двух странах из Африки, их показатели чуть превышают $500.

Все 20 беднейших стран мира, кроме Йемена, расположены на Африканском континенте. Эти данные указывают на потенциальные последствия колонизации, а затем и глобализации, которые сегодня продолжают иметь долгосрочные последствия для экономики большинства африканских стран, пишут аналитики Visual Capitalist.

Среди соседних стран в Беларуси ВВП на душу населения составляет $9 938, в Турции - 10 864, Болгарии - $13 221. Российская Федерация с показателем $14 705 на душу населения и Румыния ($16 228) уже попадают в список самых богатых государств мира, хотя и совсем не на первых позициях.

А лидирует, как уже говорилось, Люксембург ($128 820). Далее идут Ирландия ($106 998) и Швейцария ($94 835). США на седьмом месте ($78 422), Германия - на 21-м ($49 431).

  • Сегодня, 07:41
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