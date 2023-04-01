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В Тирасполе ребёнок выпал из окна 4-го этажа

В Тирасполе ребёнок выпал из окна 4-го этажа

В Тирасполе 23 апреля около 18:00 мальчик 2019 года рождения упал с 4 этажа многоэтажки. Малыш доставлен на скорой в Республиканский центр матери и ребёнка.

Со слов мамы, она находилась с сыном в комнате, приоткрыла окно для проветривания, буквально на мгновение отвлеклась – случилась трагедия. Мальчик взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с 4 этажа, сообщает МВД ПМР.

Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение Республиканского ЦМиР. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы.

Сотрудники милиции призывают всех взрослых: не оставляйте своих малолетних детей без присмотра! Не открывайте настежь окна!
  • Сегодня, 07:45
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