В Тирасполе 23 апреля около 18:00 мальчик 2019 года рождения упал с 4 этажа многоэтажки. Малыш доставлен на скорой в Республиканский центр матери и ребёнка.
Со слов мамы, она находилась с сыном в комнате, приоткрыла окно для проветривания, буквально на мгновение отвлеклась – случилась трагедия. Мальчик взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с 4 этажа, сообщает МВД ПМР.
Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение Республиканского ЦМиР. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы.
Сотрудники милиции призывают всех взрослых: не оставляйте своих малолетних детей без присмотра! Не открывайте настежь окна!