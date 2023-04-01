Видеоконференция между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями пяти стран Центральной Европы по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины завершилась без договоренностей, сообщает RMF FM.
Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся на уровне министров сельского хозяйства.
Как выяснила брюссельская корреспондентка радиостанции, со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки. В частности, европейские чиновники готовы расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.
"Прогресс есть, и переговоры движутся в правильном направлении", – сообщил один из участников встречи.
Пока Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас ходят неофициальные разговоры о том, что она будет готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, такие как яйца и мясо птицы.
Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в этот список подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.
Брюссель дополнительно предложил 100 млн евро на поддержку фермеров в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния – 29,7 млн евро, Болгария – 9,7 млн евро, Венгрия – 15,9 млн евро и Словакия – 5,2 млн евро. Европейская комиссия передаст это предложение на утверждение странам ЕС.
Румыния обновила правила транзита агропродукции из Украины
Румыния 24 апреля, начинает пломбирование транспортных средств, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита, сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии", - говорится в сообщении.
О соответствующем решении стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа, передает korrespondent.net.
Отмечается, что перевозчикам, которые направляются через Румынию транзитом важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.