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Китай заберет из США переданную в знак дружбы панду

Китай заберет из США переданную в знак дружбы панду

Китай забирает большую панду Я Я из Мемфиса (штат Теннесси) на родину. Об этом сообщило в воскресенье Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — проинформировало оно.

По договоренности сторон, отметило ведомство, «ее посадят на самолет, направляющийся в Шанхай», пишет eadaily.com.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. Она прибыла в Мемфис в апреле 2003 года вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы. Местный зоопарк объявил в конце 2022 года, что вернет Я Я в Китай по завершении 20-летнего пребывания в США.

Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году его продлили на такой же срок.

В феврале группа китайских экспертов побывала в зоопарке Мемфиса, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они обнаружили, что шерсть Я Я заметно поредела в результате кожного заболевания. Сейчас ее постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

Ранее китайские пользователи интернета выражали серьезную озабоченность состоянием животного. Большие панды считаются неофициальным символом Китая.


  • Сегодня, 07:58
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