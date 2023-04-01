23 апреля, в районе старой паромной переправы в Тирасполе в грязи увязла машина с туристами из Англии. Об этом на единый номер спасения 101 сообщили очевидцы.
На помощь прибыли спасатели. Лопатой подкопали почву вокруг передних колёс авто, подложили деревянные бруски и с помощью спецтехники вытянули «Мицубиси» на дорогу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как выяснилось, супружеская пара с двумя детьми решила прокатиться, полюбоваться природой вокруг Днестра. В какой-то момент машина увязла в грунте. Туристы обратились за помощью к проходившим мимо людям, те позвонили в АСП.