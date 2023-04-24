Глобальные расходы на вооружение в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном исчислении и достигли $ 2,24 трлн. В Европе рост оказался самым высоким за последние 30 лет, говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия. На них пришлось 56% мирового объема. Ситуация на Украине и напряженность в Восточной Азии стали главными факторами роста, который по состоянию на 2022 год продолжался восьмой год подряд. В Европе рост военных расходов составил 13%. В основном это было связано непосредственно с конфликтом России и Украины, однако оказываемая Украине помощь и опасения по поводу якобы возросшей угрозы со стороны РФ заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения, передает eadaily.com.
«Продолжающийся в последние годы рост глобальных военных расходов является знаком того, что мы живем во все более ненадежном мире. Страны укрепляют свою военную мощь в ответ на ухудшение ситуации в области безопасности, не видя перспектив для ее улучшения в ближайшем будущем», — отмечает старший научный сотрудник программы SIPRI по расходам и производству вооружений Нан Тян.
Авторы доклада отмечают, что военные расходы стран Центральной и Западной Европы вернулись к уровню времен холодной войны. В Центральной Европе они составили в прошлом году $ 345 млрд, а в реальном исчислении впервые превзошли показатель 1989 года и были на 30% выше, чем в 2013 году. Одни страны уже увеличили свои расходы на оборону, другие заявили о намерении сделать это, причем на срок до десятилетия. Наиболее резкое наращивание военных расходов было отмечено в Финляндии (36%), Литве (27%), Швеции (12%) и Польше (11%).
По мнению экспертов института, ситуация на Украине сразу же повлияла на решения о военных расходах в Центральной и Западной Европе.
«Это включает многолетние планы нескольких правительств по увеличению расходов. В результате мы можем обоснованно ожидать в последующие годы продолжения наращивания военных ассигнований в Центральной и Западной Европе», — пишет старший научный сотрудник программы Диего Лопес да Силва. США продолжают оставаться страной с самым высоким уровнем военных расходов. В 2022 году они составили $ 877 млрд, что равно 39% глобального объема и в три раза превышает размер военных ассигнований Китая, занимающего вторую строчку рейтинга. Авторы доклада отмечают, что если бы не инфляция, достигшая самого высокого уровня за период с 1981 года, то рост американских расходов, составивший 0,7%, был бы еще больше.
«Увеличение военных расходов США в 2022 году в основном вызвано беспрецедентным размером финансовой военной помощи Украине. С учетом уровня американских расходов даже незначительный процентный рост существенно влияет на уровень глобальных военных расходов», — пишет Нан Тян. Военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $ 19,9 млрд. И хотя за время после окончания холодной войны это самая значительная сумма, выделенная одному получателю, от общих военных ассигнований США она составляет лишь 2,3%. В прошлом году США заложили $ 295 млрд на военные операции и поддержку, $ 264 млрд — на закупку вооружений, исследовательские работы и развитие, $ 167 млрд — на личный состав.
В России военные расходы, как и ожидали эксперты SIPRI, увеличились в 2022 году на 9,2%, составив около $ 86,4 млрд, что соответствовало 4,1% ВВП. Годом раньше этот показатель равнялся 3,7% ВВП. Авторы доклада предполагают высокую неточность данных по России за 2022 год.
Военные расходы Украины в 2022 году достигли $ 44 млрд. Это означает 640-процентный рост за один год. В истории фиксации военных расходов SIPRI это не имеет аналогов. В результате, с учетом связанного с войной ущерба для украинской экономики, военная нагрузка на бюджет поднялась с 3,2% в 2021 году до 34% в 2022-м.
Совокупные расходы стран — членов НАТО составили в 2022 году $ 1,232 трлн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. В Центральной и Западной Европе самые большие военные расходы были у Великобритании — $ 68,5 млрд, из которых $ 2,5 млрд (3,6%) пошли на помощь Украине.
В Азии и Океании совокупные военные расходы составили $ 575 млрд, что на 2,7% больше объема 2021 года и на 45% превышает уровень 2013 года. Непрерывающаяся тенденция к их наращиванию началась в 1989 году.
Вторая по уровню военных расходов мировая держава, КНР, ассигновала на военные нужды в прошлом году $ 292 млрд. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году, и на 63% больше, чем в 2013-м. Рост военных трат в стране происходил 28 лет подряд.
Военные расходы Японии выросли с 2021 по 2022 год на 5,9%, достигнув $ 46 млрд, или 1,1% ВВП. С 1960 года это самый большой объем средств, выделенных правительством на военные нужды.
«Япония переживает глубокий сдвиг в военной политике. Ограничения, которые Япония наложила на свои военные расходы, похоже, ослабевают», — отмечает научный сотрудник программы Сяо Лян.
В 2022 году Индия заняла четвертое место по уровню военных расходов. По сравнению с 2021 годом они увеличились на 6% и составили $ 81,4 млрд. На пятой строчке этого рейтинга находится Саудовская Аравия, которая нарастила военные расходы на 16% - до $ 75 млрд, что является первым их увеличением с 2018 года.