На концерте российского рэпера Ивана Алексеева* (Noize MC) организаторы в целях безопасности запретили демонстрировать любые флаги. Однако после того, как охрана отобрала у одной из зрительниц флаг Украины, Алексеев остановил концерт, заявив, что не будет продолжать, пока флаг не вернут.
Нарушение регламента было зафиксировано, когда со сцены зазвучала песня на украинском языке. Поклонница исполнителя, которая была в сине-желтой футболке, развернула флаг Украины. Охрана быстро отреагировала. То же произошло и в случае с бело-голубым флагом антивоенной оппозиции. Гражданина, который оказал сопротивление, повалили на пол. Действия службы безопасности сняли на видео, а запись опубликовали на одном из телеграм-каналов, сообщает eadaily.com
«Забрали флаг? Возвращайте флаг. Пока флаг не вернется, мы концерт не будем продолжать, мы ждем», — заявил Алексеев.
После инцидента организаторы концерта пояснили, что запрет проносить любые эмблемы — «это старое правило, которое введено в регламент по соображениям безопасности».
«По соображениям безопасности не разрешается вход с различными видами флагов. При покупке билетов всех проинформировали, это указано в правилах. Это старое правило, так как раньше было несколько инцидентов. Зрители на видео агрессивно пытались войти в помещение с флагом. Мы физически не можем проверить каждого человека и рассчитывали на здравый смысл. Мы видели видео проанализируем причины инцидента. Жаль, что это произошло. Мы всегда стараемся найти решение, приемлемое для всех заинтересованных сторон. Как организаторы мы политически независимы и работаем с разными артистами», — заявила менеджер компании-промоутера GNB Любовь Перчун.
Она добавила, что на некоторых концертах возможны исключения, но их детали обговаривают заранее.
Одна из организаторов антироссийских провокаций в Кишиневе Диана Деревянко призналась, что вместе с другими активистами пыталась пронести флаги на концерт. По ее словам, они знали о запрете организаторов, однако все же решили взять их с собой.
«Утром в день концерта мы увидели, что GNB написали в сторис, что запрещено проносить флаги. Сразу начали писать им на почту, чтобы получить объяснения, на что они ссылаются. Десятки активистов писали, но в ответ получили молчание. Мы взяли флаги с собой, так как имели на это полное право. Правила мероприятия должны писать в соответствии с законом, а не по собственному желанию. У кого-то забрали флаги, кто-то смог пронести. Не только мы, достаточно много людей пронесли, но как только кто-то вытаскивал флаг, охрана с силой вырывала его», — пожаловалась она.
Как сообщало EADaily , после начала российской спецоперации на Украине в Кишинев как магнитом потянуло различных российских исполнителей, которые поддерживают неофашистский режим Киева. Выпив молдавского вина, они свои выступления превращают в проукраинские шоу.