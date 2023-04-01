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Эрдоган пообещал населению бесплатный газ и горячую воду

Эрдоган пообещал населению бесплатный газ и горячую воду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что население в течение года будет получать бесплатно газ для кухонных нужд и горячую воду. Об этом он сказал во время церемонии старта поставок в страну черноморского газа, пишет Anadolu.

Помимо этого, по его словам, домохозяйства будут освобождены от всех платежей за газ в течение месяца.

Менее чем через месяц в стране пройдут президентские выборы. Церемония старта поставок черноморского газа состоялась на газоперерабатывающем комплексе "Фильос" в провинции Зонгулдак.

По словам Эрдогана, на начальном этапе Турция будет добывать 10 млн кубометров газа в день, а с выходом проекта на полную мощность, с добычей 40 млн кубометров в день, появится возможность покрывать 30% потребностей страны в газе.

Проект реализован "в течение рекордных 32 месяцев", заявил турецкий лидер, отметив, что таким образом Турция "сделала огромный шаг к энергетической независимости".

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Эрдоган занимает пост президента в течение последних девяти лет, а до этого 11 лет он был премьер-министром страны.

Главным противником Реджепа Эрдогана станет 74-летний Кемаль Кылычдароглу, глава старейшей политической партии Турции.

Кемаль Кылычдароглу - единый кандидат от оппозиции Турции, который будет противостоять Эрдогану на выборах президента

Одной из главных претензий оппозиции к президенту Эрдогану является плохая подготовка властей к ликвидации землетрясения и недостатки в оказании помощи пострадавшим. "Если и есть человек, ответственный за эту катастрофу, то это Эрдоган", – заявил ранее Кемаль Кылычдароглу.

  • Сегодня, 10:31
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