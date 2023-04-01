Республиканские оросительные системы полностью готовы к новому поливному сезону. В ходе подготовительного периода были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы основного и вспомогательного гидро-электросилового оборудования, запорной и регулирующей арматуры. Также были устранены порывы и течи по напорным трубопроводам диаметром 1 200 мм, проведена очистка накопительных бассейнов, магистральных и распределительных каналов, сообщает NewsPMR.Com
Итого к поливному сезону-2023 подготовлены 63 насосных станции, из которых 18 головные.
Согласно предварительному плану водопользования, запланировано охватить поливом 32 615 физических гектаров земель, из них:
- по Слободзейскому филиалу 19 насосных станций; общей площадью орошения 12 843 гектара;
- по Григориопольскому филиалу 30 насосных станций; общей площадью орошения 1 479 гектаров;
- по Рыбницкому филиалу 14 насосных станций, общей площадью полива 5 692 гектара.
В ходе проводимой договорной компании ГУП «Республиканские оросительные системы» заключено 127 договоров на оказание услуг по подаче воды на цели орошения. Договорная компания продолжается, поэтому количество водопользователей будет только расти.
На основании представленных планов водопользования, поливной сезон в 2023-м планировалось начать во второй декаде марта, однако климатические условия внесли свои коррективы. Осадки, выпавшие в марте-апреле, не позволяют начать поливной сезон в полную мощность. Например, из запланированных к подаче в марте 547 810 кубометров воды на цели орошения Слободзейским филиалом подано 10 600 кубов.
ГУП «Республиканские оросительные системы» в рамках сотрудничества с НП ЗАО «Электромаш» приобрели два новых электродвигателя для ГНС «Выхватинцы». Также тираспольским предприятием отремонтирован электродвигатель для ГНС-2 «Выхватинцы». Мелиораторами произведено переоснащение двух электродвигателей на ГНС «Бычок», осуществляется ремонт задвижек на ГНС-2 «Выхвантенцы», устраняются выявленные неполадки, проводится благоустройство территории насосных станций.
«Несмотря на физический и моральный износ гидро-электросилового оборудования, коллектив готов приложить все силы, старания и умения для выполнения своих договорных обязательств перед водопользователями по обеспечению своевременной подаче воды на цели орошения в необходимом количестве», - отмечается в обращении ГУП «Республиканские оросительные системы».