Российская сторона в качестве ответной меры объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии и закрывает въезд некоторым официальным лицам республики, главе молдавского диппредставительства в Москве Лилиану Дарию вручена соответствующая нота. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева. Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России", - указали в министерстве.
Как отметили в МИД РФ, главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Модавии в ответ на их "регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане Российской.
В МИДЕИ РМ данные решения пока не прокомментировали.
Ранее Молдова приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдову главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".
Молдавского посла вызвали в МИД РФ. Фото: скриншот видео
В министерстве Лилиан Дарий провёл около 20 минут.
"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча, сообщает KP.MD
обновлено в 13 : 52
Персоной нон грата был объявлен консул Молдовы в Москве. Уточняется, что это зеркальный ответ на высылку на прошлой неделе российского дипломата из Кишинева, который являлся сотрудником консульства.
Въезд в РФ запрещен главе МВД Молдовы Анне Ревенко и депутатам парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантою, Олесе Стамате и Лилиану Карпу, сообщает KP.MD
Реакция Кишинева на выдворение дипломата: Москва продолжает враждебные действия
Глава МИДЕИ Нику Попеску. Иллюстрация: radiomoldova.md
Решение МИД России о высылке сотрудника посольства Молдавии в Москве, Кишинев назвал «продолжением враждебных действий». Об этом на брифинге сегодня, 25 апреля, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, подчеркнув, что Москва «предпринимала их в отношении нашей страны на протяжении длительного времени», пишет eadaily.com «В течение многих лет, фактически до обретения нашей страной независимости, Российская Федерация прибегала к враждебной политике по отношению к Республике Молдавия, по отношению к нашим гражданам, по отношению к нашей экономике, по отношению к нашей независимости, поддерживая сепаратизм, поддерживая и сохраняя незаконные военные присутствия на территории нашей страны, путем введения эмбарго на продукцию из РМ, на вина, овощи и фрукты. И в этом контексте Российская Федерация продолжает враждебные меры, которые негативно сказываются на гражданах Республики Молдавия», — сказал Попеску.