Президент ПМР провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Обсуждали текущие вопросы жизнедеятельности республики. Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах, исполнении социальных обязательств, программ развития, поручений. Реализация ФКВ-2023, выполнение дорожных, озеленительных и благоустроительных работ затруднены погодными условиями, отмечали руководители. Графики приходится смещать. Влажность почвы не позволяет также проводить покос травы. Этот вид работ проводится по возможности.
Вадим Красносельский отметил высокий уровень подготовки и проведения пасхальных праздников, выразив благодарность всем, кто был задействован в этой работе. Участники совещания рассказали о проведенных уборочно-ремонтных мероприятиях на кладбищах, обозначив планы по их дальнейшему благоустройству. Обозначена необходимость адресной разметки захоронений: на большой площади кладбищ посетителям проблематично ориентироваться без указателей, сообщает пресс-служба главы государства
На совещании также обсуждали проблематику заброшенных зданий – как частных домовладений, так и простаивающей и пришедшей в негодность инфраструктуры, принадлежащей организациям. Были обозначены конкретные объекты, которые не только портят внешний вид населенных пунктов, но представляют опасность для граждан. Говорили и о совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей это направление. Среди прочих упомянули территорию бывшего завода имени Ткаченко. Заросшая сорняком площадка находится в центре столицы. Для ее эффективного использования в перспективе предстоит начать с расчистки, нацелил Глава государства.
Еще один объект, о котором говорили на совещании, – тираспольский каток. Планировалось, что после реанимирования он проработает до начала мая, а после будет закрыт на глобальную реконструкцию. Учитывая продолжительность предстоящих майских праздников, по многочисленным просьбам посетителей принято решение отложить приостановку работы спортивно-развлекательного объекта на 10 дней.
Главы государственных администраций рассказали руководителю страны о подготовке ко Дню Победы. Праздничные программы продуманы повсеместно.
Церемонии возложения цветов, митинги, концерты, землянки и другие традиционные для этого праздника мероприятия будут организованы во всех городах и районах республики.
Военного парада и массовой общереспубликанской акции «Бессмертный полк» в столице в этом году не будет.
В Тирасполе, как и в других населенных пунктах Приднестровья, торжества пройдут локально.
Города и районы должны быть тематически украшены, подчеркнул Президент. Он акцентировал внимание на необходимости привести в порядок мемориалы, памятники и места захоронений защитников Отечества. Важно привлечь к этой работе не только специализированные коммунальные службы, но и молодежь, подчеркнул Вадим Красносельский.
Особое внимание в дни майских праздников должно быть уделено ветеранам ВОВ, детям войны, труженикам тыла, напомнил Президент.