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Правительство Молдовы планирует приобрести радар за 14.5 миллионов евро

Правительство Молдовы планирует приобрести радар за 14.5 миллионов евро
фото: сайт kp.md Вот такую установку собираются приобрести власти Молдовы

Радар, который собирается купить правительство Молдовы — это французский Ground Master 200 Thales. Такие же радары предлагают приобрести и Румынии, пишет rupor.md

Одна такая установка стоит около €14.5 млн. Деньги на покупку установки для ПВО должны быть выделены из государственного бюджета.

Ground Master 200 (GM200) – это трехкоординатный радар средней дальности производства французской компании Thales Group, специализирующейся на авиакосмической и военной электронике.

Технологически GM200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения и представляет собой своеобразный датчик для системы ПВО.

“Этот радар способен отслеживать огонь артиллерии, минометов и ракет, включая вычисление точки пуска и конкретного места попадания, а также выполнять стандартные функции противовоздушной обороны против баллистических и крылатых ракет”.

РЛС имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Может устанавливаться как стационарно, так и на любое шасси, способное перевозить 20-футовые контейнеры или соответствующие плавсредства. Транспортируется автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом или вертолетом.

GM200 включает электрогенератор, мачту и помещение для двух рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных. Систему можно настроить за 15 минут и управлять ею дистанционно или локально.

Многодиапазонный радар GM200 способен одновременно наблюдать за воздухом и поверхностью, обнаруживать воздушные цели по вертикали до 24 км и по горизонтали до 250 км (в боевом режиме – до 100 км) с углом охвата 70 градусов.

Напомним, ранее министр обороны РМ Анатолий Носатый заявил, что рядом с Кишиневом построят современную военную базу, на которую так же будут выделены средства из госбюджета Молдовы

  • Сегодня, 13:26
  • DTV
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