фото: сайт kp.md Вот такую установку собираются приобрести власти Молдовы
Радар, который собирается купить правительство Молдовы — это французский Ground Master 200 Thales. Такие же радары предлагают приобрести и Румынии, пишет rupor.md
Одна такая установка стоит около €14.5 млн. Деньги на покупку установки для ПВО должны быть выделены из государственного бюджета.
Ground Master 200 (GM200) – это трехкоординатный радар средней дальности производства французской компании Thales Group, специализирующейся на авиакосмической и военной электронике.
Технологически GM200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения и представляет собой своеобразный датчик для системы ПВО.
“Этот радар способен отслеживать огонь артиллерии, минометов и ракет, включая вычисление точки пуска и конкретного места попадания, а также выполнять стандартные функции противовоздушной обороны против баллистических и крылатых ракет”.
РЛС имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Может устанавливаться как стационарно, так и на любое шасси, способное перевозить 20-футовые контейнеры или соответствующие плавсредства. Транспортируется автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом или вертолетом.
GM200 включает электрогенератор, мачту и помещение для двух рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных. Систему можно настроить за 15 минут и управлять ею дистанционно или локально.
Многодиапазонный радар GM200 способен одновременно наблюдать за воздухом и поверхностью, обнаруживать воздушные цели по вертикали до 24 км и по горизонтали до 250 км (в боевом режиме – до 100 км) с углом охвата 70 градусов.
Напомним, ранее министр обороны РМ Анатолий Носатый заявил, что рядом с Кишиневом построят современную военную базу, на которую так же будут выделены средства из госбюджета Молдовы