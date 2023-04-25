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Российские врачи прочитают курс лекций для приднестровских коллег

Российские врачи прочитают курс лекций для приднестровских коллег

В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко стартовали курсы повышения квалификации для медиков. Они рассчитаны примерно на 500 человек. Это действующие врачи, студенты и в первую очередь преподаватели медицинского факультета, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР

«Подобные курсы проводились ранее, но по другим направлениям. В этом году мы решили начать с курсов именно для педагогов медфака, у которых нет возможности повышать уровень знаний в Приднестровье или выезжать за его пределы. Программа обучения составлена с учётом потребностей именно наших специалистов», – рассказала министр здравоохранения Кристина Албул.


Основные направления – это кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология. Так, в педиатрии затронут пульмонологическое направление и аллергии у детей, в кардиологии – ведение пациентов с острым коронарным синдромом. По линии акушерства и гинекологии обсудят новые тренды в лечении и профилактике заболеваний, а также сохранении репродуктивного здоровья.

Читают курсы профессора из России, все – практикующие врачи высокого класса.

«Организатор и вдохновитель курсов – Российский университет дружбы народов. Это учебное заведение, с которым у нас исторически сложились очень хорошие и тесные контакты. Подобное мероприятие у нас проводится не впервые», – сказал на открытии курсов ректор Приднестровского госуниверситета Владислав Соколов.

Изначально эти курсы задумывались как очные, но возникли трудности с приездом российских специалистов. А потому решили работать в онлайн-формате.

Важно, что это будет полноценный диалог российских и приднестровских врачей. Во время общения каждый сможет задать вопрос и получить на него ответ.

«Не раз в Верховном Совете обсуждались вопросы повышения квалификации наших медицинских работников. Я благодарю организаторов за эти курсы, это приемлемый для нас вариант. Учитывая внушительный состав наших коллег из России, убеждён, что это будут очень полезные встречи», – отметил глава комитета Верховного Совета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.

Российские врачи прочитают курс лекций для приднестровских коллег

Российские врачи прочитают курс лекций для приднестровских коллег

Помимо лекций, для слушателей подготовят дополнительные материалы для изучения. По завершении всем, кто успешно прошёл курсы, выдадут соответствующие сертификаты.

В дальнейшем Минздрав намерен продолжить такую практику обучения по наиболее важным для приднестровских врачей направлениям.

  • Сегодня, 21:24
  • DTV
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