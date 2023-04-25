В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко стартовали курсы повышения квалификации для медиков. Они рассчитаны примерно на 500 человек. Это действующие врачи, студенты и в первую очередь преподаватели медицинского факультета, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР
«Подобные курсы проводились ранее, но по другим направлениям. В этом году мы решили начать с курсов именно для педагогов медфака, у которых нет возможности повышать уровень знаний в Приднестровье или выезжать за его пределы. Программа обучения составлена с учётом потребностей именно наших специалистов», – рассказала министр здравоохранения Кристина Албул.
Основные направления – это кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология. Так, в педиатрии затронут пульмонологическое направление и аллергии у детей, в кардиологии – ведение пациентов с острым коронарным синдромом. По линии акушерства и гинекологии обсудят новые тренды в лечении и профилактике заболеваний, а также сохранении репродуктивного здоровья.
Читают курсы профессора из России, все – практикующие врачи высокого класса.
«Организатор и вдохновитель курсов – Российский университет дружбы народов. Это учебное заведение, с которым у нас исторически сложились очень хорошие и тесные контакты. Подобное мероприятие у нас проводится не впервые», – сказал на открытии курсов ректор Приднестровского госуниверситета Владислав Соколов.
Изначально эти курсы задумывались как очные, но возникли трудности с приездом российских специалистов. А потому решили работать в онлайн-формате.
Важно, что это будет полноценный диалог российских и приднестровских врачей. Во время общения каждый сможет задать вопрос и получить на него ответ.
«Не раз в Верховном Совете обсуждались вопросы повышения квалификации наших медицинских работников. Я благодарю организаторов за эти курсы, это приемлемый для нас вариант. Учитывая внушительный состав наших коллег из России, убеждён, что это будут очень полезные встречи», – отметил глава комитета Верховного Совета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.
Помимо лекций, для слушателей подготовят дополнительные материалы для изучения. По завершении всем, кто успешно прошёл курсы, выдадут соответствующие сертификаты.
В дальнейшем Минздрав намерен продолжить такую практику обучения по наиболее важным для приднестровских врачей направлениям.