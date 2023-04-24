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Северное море планируют застроить ветряными фермами

Северное море планируют застроить ветряными фермами

Страны, имеющие выход к Северному морю, договорились создать экологически чистую энергосеть на основе ветряных генераторов и тем самым преодолеть зависимость от российского ископаемого топлива.

Предполагается увеличить производство оффшорной энергии с нынешних 30 гигаваттдо 120 ГВт к 2030 году и до 300 ГВт к 2050 году, сообщает euronews.com

Такие темы обсуждали высокопоставленные представители этих девяти стран, собравшиеся в порту Остенде под председательством премьер-министра Бельгии Александра де Кро.

"Главная тема - это не взятые на себя отдельными странами новые обязательства, а их выполнение совместными усилиями. Для этого нужно ввести общие стандарты, лучше сотрудничать, намного лучше синхронизировать цепочки поставок", - считает де Кро.

В настоящее время в глобальной цепочке поставок критически важных компонентов для ветряной энергетики, таких как аккумуляторы, доминирует Китай, а Соединённые Штаты сосредоточились на субсидирования «зелёных» инвестиции для развития этого сектора в Северной Америке.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль считает, что Европа должна перехватить инициативу у КНР и США.

"Потенциал, который есть у оффшорной ветроэнергетики в Северном море, чрезвычайно велик. Это энергетика самого высокого качества в мире, способная шестикратно покрыть европейский спрос на электричество", - говорит Бироль.

Участники встречи в Остенде сетуют на то, что процедуры получения разрешений на инвестициях в ветроэнергетику, слишком длительны и сложны. Евросоюз обещает упростить их. Это поможет к 2030 году довести долю возобновляемых источников в энергетическом наборе до 42,5%.

В успех всего проекта верит президент Франции Эммануэль Макрон.

"Во-первых, это означает возможность производить энергию, не выбрасывая углекислый газ. Мы все внесём свой вклад в реализацию этого плана грандиозного оффшорной ветряной электростанции. Во-вторых, мы хотим создать сектор, производящий ветряные фермы для разных мест в Европе. Франция очень привержена этой идее", - подчеркнул он.

Саммит Северного моря проводится уже во второй раз. Первый состоялся в Эсбьерге с участием Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов. К ним примкнула Франция и не входящие в Евросоюз Великоритания и Норвегия, а также Ирландия и Люксембург, который считает "виртуальной" морской державой.

Поскольку это море относительно мелководно, турбины могут быть установлены довольно легко и в большом количестве, не занимая гораздо более дорогую поверхность суши.
  • Сегодня, 21:53
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