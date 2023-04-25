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В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»

В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»

Имя футболиста хотят сделать синонимом слов «великий», «непревзойденный», «превосходный» и «уникальный». Предложение высказал Фонд Пеле и организовал кампанию по увековечиванию бразильца в словаре, передает rbc.ru

«Весь мир знает и почитает величайшего бразильца всех времен. Теперь пришло время почтить Пеле, увековечив короля словом из словаря», — отметили в фонде.

Футболист умер 29 декабря прошлого года на 83-м году жизни. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.

Пеле — единственный игрок за всю историю, выигравший три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В «Сантосе» бразилец провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.

  • Вчера, 22:00
  • DTV
  • Просмотров: 48
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