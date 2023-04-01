Три спортсмена тираспольской СДЮШОР плавания выступят на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдёт в Мариборе (Словения) этим летом, сообщает novostipmr.com В составе сборной Молдавии на соревнования отправятся Дарья Зюзина, Кирилл Кирсанов и Иван Торопицын. Решение сегодня приняли спортивные чиновники.
«Сегодня Олимпийский комитет Молдавии одобрил 2+2 спортсмена на предстоящий Олимпийский фестиваль. Это значит, от каждого вида спорта на фестиваль поедут по 4 спортсмена (2 мальчика и 2 девочки). По дистанциям, на которых будут выступать наши пловцы, будет принято решение позже», - уточнил старший тренер СДЮШОР плавания Денис Глуховченко.
Европейский олимпийский юношеский фестиваль пройдёт с 24 июля по 1 августа в Мариборе.
В нём примут участие более 3600 спортсменов из 50 стран. Более 30 лет Европейский фестиваль является крупнейшим мультиспортивным мероприятием для молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.