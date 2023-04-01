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Депутат PAS о ношении георгиевской ленты: люди будут наказаны

Депутат PAS о ношении георгиевской ленты: люди будут наказаны
фото-коллаж Point.md. Депутат Виталий Жакот пообещал наказания за георгиевскую ленту

Депутат от партии власти ПДС Виталий Жакот пообещал, что люди, которые будут носить 9 Мая георгиевскую ленту, будут наказаны. Об этом он заявил в эфире передачи Întreabă Ghețu на TV8.

«Что будут делать власти 9 мая, когда у большей части людей будет эта лента на груди?» - спросили депутата. «Они будут задокументированы и наказаны», — передает ответ Жакота a-tv.md

По его словам, ношение георгиевской ленты в Молдове является грубым правонарушением, которое наказывается «очень жестко».

«В этом контексте я хочу призвать граждан отказаться от тестирования системы. Потому что это противоправное нарушение, с достаточно серьезным штрафом. Как я сказал, это правонарушение, которое очень жестко наказывается», — отметил Виталий Жакот.

Напомним, 11 апреля 2023 года судьи Конституционного Суда Молдовы вынесли решение, согласно которому использование георгиевской ленты запрещено только в том случае, если оно связано с «оправданием или героизацией действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности».

  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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