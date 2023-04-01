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Посольство Украины анонсировало "решительную реакцию" на ситуацию с флагом

Посольство Украины анонсировало "решительную реакцию" на ситуацию с флагом
фото: zn.ua г.Киев


Посольство Украины в Республике Молдова 25 апреля выступило с реакцией на факты неуважения к Государственному флагу их страны, передаёт point.md

"В эти дни электронные медиа и социальные сети получили распространение случаев запрета использования Государственного флага Украины во время чемпионата мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin), который прошел в Кишиневе 16 апреля 2023 года, а также на концерте рэп исполнителя Noize mc (Кишинев-Арена, 22 апреля 2023 г.)", - говорится в сообщении.

"Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства указанных инцидентов. Если факты неуважения/оскорбления к Государственному флагу Украины подтвердятся, реакция будет решительной и однозначной", - заключено в сообщении.

Напомним, в Кишиневе на концерте Noize MC охрана отбирала все флаги, в том числе украинские.

Посольство Украины анонсировало "решительную реакцию" на ситуацию с флагом
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
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