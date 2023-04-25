фото: Zuma/TACC Американский телеведущий Такер Карлсон
Американский телеведущий Такер Карлсон покидает Fox News после 14 лет работы. Информация о его увольнении появилась на официальном сайте канала, сообщает gazeta.ru
Акции корпорации Fox News обвалились после новости об увольнении Такера Карлсона. Компания уже потеряла почти миллиард долларов. Увольнение одного из самых влиятельных голосов американских правых который активно критиковал Байдена и демократов в целом, грозит серьезно повлиять на политическую ситуацию в США, пишет vesti.ru
Компания не раскрывает ни причин ухода Карлсона, ни того, кто стал инициатором разрыва рабочего контракта. Вместе с ведущим был также уволен исполнительный продюсер Джастин Уэллс.
Теперь программа будет называться Fox News Tonight, а вести ее первое время будут сменные ведущие, пока в конечном итоге не будет выбран постоянный.
Как сообщает Bloomberg, на новостях об увольнении одного из самых популярных лиц канала капитализация Fox News сократилась более чем на $690 млн, акции подешевели на 5,4%.
Шоу Карлсона Tucker Carlson Tonight выходило по будням в 20.00 более пяти лет. В 2017 году передача пришла на замену популярному шоу Билла О'Рейли и быстро получила высокие рейтинги. С 2017 по 2020 год Карлсон занимал второе место по количеству зрителей на Fox News, уступая только программе Шона Хэннити, выходившей в прайм-тайм. В первом квартале этого года каждую программу в среднем смотрели 3,25 млн телезрителей, уточняет New York Times. Причем большинству зрителей было от 25 до 54 лет — возрастная прослойка, наиболее привлекательная для рекламодателей.
Его шоу смотрели три с половиной миллиона человек каждый вечер, и это в эпоху всеобщего онлайна. Увольнение Такера Карлсона Fox News дорого обойдется. Уже обходится: падение акций на 5% – 900 миллионов долларов убытка. А ведь суток не прошло.
"Это ужасный шаг для Fox News, но великий момент для Такера Карлсона. Не знаю, что заставило Fox News принять это решение. Это явно было их решение, поскольку они не дали ему даже попрощаться со зрителями", – сказала Мегин Келли, телеведущая.
Последний эфир Карлсона ничем не отличался от остальных, телеведущий ел в эфире пиццу с колбасой и, очевидно, еще не знал, что ведет программу в последний раз. «Мы вернемся в понедельник. А пока проведите лучшие выходные с теми, кого любите», — традиционно завершил он передачу.
Источники NYT, знакомые с ситуацией, подтверждают, что Карлсон не знал об увольнении заранее, а был поставлен перед фактом уже в понедельник, 24 апреля.
Примечательно, что менее чем через час после того, как Fox News объявила об увольнении Карлсона, о своем «увольнении без предупреждения» также заявил ведущий CNN Дон Лемон, проработавший на канале 17 лет. CNN в ответ назвал его слова «неточными», пояснив, что ему «предложили возможность встретиться с руководством, но вместо этого он опубликовал пост в Twitter».
Критика властей
Карлсон был сторонником республиканца Трампа в период его президентства, так как оба придерживаются крайне правых позиций по многим вопросам, например, таким как иммиграционная реформа или межрасовые отношения. Часто телеведущий постоянно критиковал представителей Демократической партии, а после избрания Джо Байдена главой государства обрушился с жесточайшей критикой и на него лично.
Так, в апреле 2022 года он раскритиковал решение президента выделить Украине финансовую помощь, требуя сначала проверить, как расходовались ранее выделенные средства. В ноябре он заявил, что Байден и сторонники пытаются затянуть украинский конфликт, а в марте 2023-го — что устраивают «политические чистки», подвергая Трампа судебному преследованию.
В день начала российской военной спецоперации, когда США объявили о санкциях против России, Карлсон выступил в защиту Владимира Путина, предложив телезрителям ответить на вопрос: «Почему я ненавижу Путина?».
Выступления Карлсона часто цитировались в российских СМИ — после новостей об увольнении ему уже предложили работу на телеканале Владимира Соловьева, пишет gazeta.ru
«Дорогой Такер! Американские СМИ потеряли последний голос разума. Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным такое предложение», — говорится в посте «Соловьев.Live» в Telegram.
Карлсон – один из немногих в Штатах, кто пытается честно и прямо говорить о России. За что и подвергается мощной критике. Более того, его даже называют предателем родины. Но Карлсон парирует: «У нас может быть любое мнение, и это не измена».
Он уверен, что отзываться о Путине положительно в Америке считается «не по-американски», и что «в этом весь смысл Америки».
В своих программах и статьях Такер Карлсон не раз представлял свою точку зрения на события, происходящие в России, говорил о принципах российской внешней политики, ее месте в мировой системе политических координат.
kp.ru приводит несколько цитат из его программ, вышедших в американский телеэфир в 2022 году.
* * * НАТО для России – главный вопрос. НАТО – это военный альянс, который был создан после войны, в 1949 году, чтобы не позволить СССР вторгнуться в Западную Европу. И этот альянс неплохо выполнял свою функцию почти четыре десятилетия. Советский Союз тридцать лет как канул в лету, а НАТО живет и здравствует, и денег получает еще больше, чем прежде. А ведь это армия без цели, существующая, в первую очередь, для того, чтобы изводить Путина, который просто хочет, чтобы западные рубежи его страны оставались в безопасности. Вот почему он не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО. И это логично. Представьте, как бы в США отреагировали, если бы Канада или Мексика стали сателлитами Китая. Нам бы это совсем не понравилось.
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Россия – любимая тема Джо Байдена. Он может говорить о ней вечно (хотя в его случае это не больше четырех минут за один подход)… Россия – очень удобная тема для Байдена. Ему гораздо больше нравится говорить о ней, чем, например, об инфляции, росте преступности или опиоидной эпидемии.
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На Украине не борются за демократию, там борются за разжигание войны. Украина – не демократия. Она никогда не была в своей истории демократией и не является таковой сейчас. Это страна-вассал администрации Байдена, место, где оппозиционные СМИ и оппозиционные политики полностью задавлены властью. Это совсем не демократия. Оскорбительно слышать, когда некоторые утверждают другое.
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Слушая тот же [телеканал] CNN, можно подумать, что если мы не остановим российские нападки на границы Украины, то получим «ужасную ситуацию в области безопасности». Именно так высказалась зам. госсекретаря Виктория Нуланд, решительно ратующая за войну с Россией. И вот что удивительно – ее до сих пор серьезно воспринимают… Кстати, именно она является одним из архитекторов катастрофы в Ираке. Почему, интересно, Нуланд до сих пор отвечает за внешнюю политику? Разве инженер, спроектировавший Чернобыльскую АЭС, до сих пор строит ядерные реакторы? Вряд ли.