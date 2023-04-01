Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения информацию об официальном опубликовании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2023 года №80-ЗД-VII «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об акцизах» (далее – Закон ПМР ).
Данным Законом ПМР предусмотрено предоставление льготы по уплате акциза единоразово в отношении транспортных средств, классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД — автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, ввозимые на территорию ПМР для нужд маломобильного или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, или инвалида с детства одним из его родителей или усыновителей, либо опекуном (попечителем), который состоит в гражданстве ПМР и постоянно проживает на территории ПМР, в случае если за ним не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД, сообщает пресс-служба ГТК ПМР
Обращаем внимание, что указанная льгота предоставляется одному из родителей или усыновителю либо опекуну (попечителю) маломобильного или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет или инвалида с детства при условии, что ранее на территорию республики другим родителем или усыновителем либо опекуном (попечителем) маломобильного или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет или инвалида с детства не осуществлялся ввоз транспортного средства с освобождением от уплаты акциза в соответствии с настоящим пунктом.
Напоминаем также, что получить подробную информацию (порядок ввоза подакцизных товаров, необходимый перечень документов и т.п.) можно посредством онлайн-консультирования со специалистами ГТК ПМР через официальный сайт ведомства.
При условии соблюдения всех критериев воспользоваться данной льготой можно будет с 1 января 2024 года.