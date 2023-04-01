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Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопасности

Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопасности
фото из открытых источников

Fly One объявляет о расширении своей деятельности в Республике Молдова, но из-за предполагаемого риска безопасности компания вынуждена перерегистрировать свои самолеты в Румынии, передаёт noi.md

"В связи с ограничениями, связанными с возможными насильственными действиями в Республике Молдова, мы вынуждены произвести передислокацию воздушных судов. Мы перерегистрировали самолеты в Румынии и Армении. Однако в связи со сложившейся ситуацией угрозы безопасности мы потеряли несколько самолетов, которые были отозваны лизинговыми компаниями. Мы провели переговоры с другими компаниями", - отметил Владимир Чеботарь, председатель совета директоров компании.

Fly One - частная авиакомпания с парком из 12 самолетов. Это вторая по величине авиакомпания в Молдове. Основанная в 2015 году, в настоящее время среди партнеров компании - Мария Чеботарь (40%), супруга Владимира Чеботаря, бывшего министра юстиции при правительстве демократов. Еще 40% принадлежит Тудору Карабаджаку, а 10% - Мариане Тэбуикэ, сестре Чеботаря, и Мирче Малека, бывшему главе Управления гражданской авиации, сообщает noi.md


В настоящее время FLYONE выполняет рейсы по 18 направлениям, 11 регулярных и 7 чартерных рейсов: Франкфурт, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Лондон, Москва, Парма, Верона, Дублин, Париж, Стамбул, Киев, Анталия, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Бодрум, Тиват, Хургада, Марса-Алам.

В марте 2023 года из-за угрозы безопасности бюджетная авиакомпания Wizz Air решила приостановить полеты из Кишинева в 13 городов Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании и Великобритании.

Молдавские пассажиры могут использовать Ясский аэропорт в качестве альтернативы.
  • Сегодня, 11:13
  • DTV
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