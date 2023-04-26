26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа 20-го века. Наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.
Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей.
До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
Вадим Красносельский: Сменяются поколения, но Чернобыль остаётся символом трагедии
Президент ПМР Вадим Красносельский обратился к приднестровцам по случаю Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, повлекшая за собой катастрофу глобального масштаба. Сменяются поколения, но Чернобыль по-прежнему остается символом трагедии и человеческого горя.
Чернобыль также стал примером величайшего самопожертвования и мужества. На ликвидацию последствий катастрофы были направлены специалисты со всего Советского Союза, в том числе из Приднестровья. 1837 приднестровцев находились в зоне проведения спасательных действий. Не щадя собственных жизней, ликвидаторы выполняли свой долг.
Мы преклоняемся перед их героизмом, позволившим локализовать опасность широкого распространения радиоактивного заражения.
Всем ликвидаторам желаю крепкого здоровья, благополучия и мира!»
фото: novostipmr.com памятник "Чернобыльцам" на тираспольском Мемориале Славы
Среди тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, участвовал в ликвидации выброса радиоактивных веществ в окружающую среду, было более 700 тираспольчан.
Дата 26 апреля 1986 года стала настоящим днем скорби у всех жителей земли. Благодаря смелости и самопожертвованию жителей советских республик, был потушен пожар на блоке, не дав огню перебраться на третий блок, что могло привести ещё к большей катастрофе. Также смелые действия МЧС и всех других служб максимально снизили возможные последствия, и было сделано все для помощи людям. В первые дни только эвакуировано было около 110 тыс. человек в районе 30 км. округи.
Пораженная территория от радиации
Как утверждают цифры после исследования, было поражено свыше 200 тыс. квадратных километров. Основной удар на себя приняли современная Белоруссия, Россия и Украина. В СССР пострадали 16 областей и республика Молдова. После того, как власти советов объявили о взрыве и выбросе радиоактивного облака в атмосферу, европейские страны также начали замерять у себя уровень радиации. Как оказалось в числе пострадавших в Европе оказались множество стран, таких как:
Польша. Румыния. Словакия. Словения. Италия. Германия. Австрия. Греция.
Число радиации
Утверждают, что в результате взрыва, в атмосферу было выброшено в 100 раз больше радиации и вредных веществ, чем при ядерных взрывах в японских городах Хиросима и Нагасаки.
Саркофаг
Мало кто знает, что в блоке №4 до сих пор находится много зараженных веществ, в случае выхода которых может произойти ужасная новая экологическая катастрофа. Дабы избежать этого, было создано специальное сооружение под названием «Саркофаг». На него было потрачено около 7000 тонн металлоконструкций и 400 тыс. кубометров бетона. Установлен он был в том же году в ноябре, и рассчитан на 20-40 лет. Его постоянно улучшают, но все равно остаётся риск разрушения. Поэтому был создан второй саркофаг, который монтируется сверху предыдущего, и построен он был за деньги собранные со всего мира.
Самое страшное то, что зараженные материалы находящиеся внутри невозможно демонтировать и захоронить как полагается. Теперь придется ждать по некоторым оценкам до нескольких сотен лет.
Затраты
Весь ущерб, полученный в результате аварии, насчитывает 300 миллиардов долларов. Это просто невероятная сумма, которая может быть бюджетом нескольких стран вместе взятых.
Задержка информации
Это ужасный факт, многим до сих пор непонятный. После аварии, которая произошла ночью, в городе Припять, утром люди ничего не подозревая, продолжали заниматься своими будничными делами, получая большую дозу радиации. Эвакуация началась спустя пару дней, в это время, не говоря людям о причине. Город заполонили военные и начали говорить людям, что бы они брали с собой только документы (так как все вещи могли быть зараженными). Народ конечно догадывался, что происходит что-то плохое и причина этому Чернобыльская АЭС, но правды им никто не говорил.
Задержка информации 2
Ещё один неприятный факт. Правительство СССР скрывало изначально информацию не только от своих жителей, но и от других стран, пытаясь решить проблему самостоятельно без утечки информации. Такое конечно тяжело скрыть, и пришлось все же объявить правду. Возможно объявив сразу, было бы меньше пострадавших людей и территории в Европе и других частях Советского Союза.
Зачистка лесов
Эти действия, конечно, были вынужденными, но они все равно остаются неприятными. Армии СССР пришлось уничтожить множество птиц и животных, так как они также получили радиацию, и могли распространить её на большую территорию, блуждая по лесам. Были призваны военные и охотники добровольцы, которые отлично справились со своей работой. Тела убитых животных сразу же сжигали.
Продажа зараженных предметов
Очень печальный, хоть официально и недоказанный факт. Как многие утверждают, были люди, которые проникали на территорию покинутой Припяти, и забирали вещи, оставленные жителями. Так потом продавались зараженные ковры, шкафы, одежда и так далее.
Ликвидаторы
Статус ликвидаторов в Чернобыле получили более 600 тыс. человек, в то время как участвовало в этом около 800 тыс. человек. Этих людей можно называть настоящими героями, которые рисковали своими жизнями и своим здоровьем ради защиты всего Мира. Больше всего получили облучение люди, которые сбрасывали с крыши реактора зараженные обломки после взрыва, внутрь очага. Их выпускали на 1 минуту каждого, и этого времени хватало, чтобы получить смертельную дозу радиации.
Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом.
Ограждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
Эвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами, 1986 год.
Очередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии.
Сотрудник службы дезактивации обрабатывает здание раствором для консервации радиоактивной пыли. Территория Чернобыльской АЭС.
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Дозиметристы замеряют уровень радиации.
Владимир Цимбаленко: Чернобыль – это война
Участие в ликвидации последствий катастрофы принимали работники Госпромнадзора Беларуси. Один из них – Владимир Анатольевич Цимбаленко.
В преддверии памятной даты gospromnadzor.mchs встретился со свидетелем тех страшных событий , который поделился своими воспоминаниями
– Владимир Анатольевич, где Вы встретили 26 апреля 1986 года?
– Служил в рядах Советской Армии в Барановичах водителем. Мне тогда еще не было и 19 лет.
фото: gospromnadzor.mchs
15 июня нас, человек 15, построили на плацу и сказали готовить машины к утреннему выезду. Куда выезжаем, нам не сообщали. Но мы знали, что едем в сторону Чернобыля.
– Почему в командировку отправили именно Вас?
– Выбирали не нас, выбирали автомобили, которые требовались для выполнения поставленных задач. Те солдаты, которые были закреплены за выбранными автомобилями, и поехали.
Мы везли в зараженную радиацией зону хозимущество: кровати, тумбочки, матрасы и прочее. Привезенные вещи предназначались для обустройства быта солдат, охранявших на постах 30-километровую зону отчуждения.
Базировались мы в Савичах, деревне на границе зоны. Расположили нас в школе.
В наши обязанности входило патрулирование зоны отчуждения.
Первое впечатление от увиденного: думал, попал на Луну. Представьте, стоит деревня, подъезд к ней прегражден огромным рвом. Колодцы обтянуты пленкой. Весь дерн снят. И только голый песок. И никого живого вокруг. Сюрреализм.
Первые дни мы носили респираторы. Но целый день в 30 градусную жару в машине с закрытыми окнами и в респираторе было невыносимо, поэтому от дополнительной защиты мы отказались.
Знаете, что было хорошо солдату? Не надо было чистить сапоги. Перед каждым помещением стояла 200 литровая бочка с водой. Пришел, сполоснул водой и дальше идешь. Только так.
К нам часто приезжали артисты. Иосиф Кобзон, например. Но мне не повезло, ни одного артиста я не увидел, потому что все время был на выезде.
– Вам было страшно?
– Нет. Но мы опасались. Никто из нас не понимал, какие последствия влечет взрыв на атомной станции, ведь подобного ранее не происходило. Осознание приходило постепенно. Например, когда ехали через рыжий лес. Хвойный лес и весь рыжий, как ржавчина. А у обочины леса возле дороги стоит табличка «Проезд со скоростью менее 70 км/ч запрещен. Повышенная радиация».
Вместе с тем, было интересно. Ведь рядом с нами, 19-летними пацанами, происходила, как мы ощущали, большая беда, а мы помогали эту беду отогнать!
В целом было как на войне. Чернобыль – это война, враг, а мы – бойцы.
В командировке я пробыл месяц. По возвращении на родину продолжил службу в армии. Уже в 90-е гг. награжден медалью «Участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».